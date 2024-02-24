13 gün önce katledilen şahsın cansız bedenini avcı köpeği buldu, eşinin ve annesinin feryatları yürek dağladı

Antalya'da 13 gün önce arkadaşı İsmail Oran (27) tarafından öldürülen Tuncay Okudan'ın (34) cesedini ördek avlamaya giden avcının köpeği buldu. Cansız bedeni bulunan bulunan Okudan'ın annesinin ve cenaze aracına tutunmaya çalışırken yere düşen eşinin feryatları yürekleri dağladı.
Olay, 11 Şubat saat 19.00 sıralarında Aksu ilçesi Murtana Mahallesi'nde meydana geldi. 9 Şubat'ta Aksu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Tuncay Okudan, kokoreç satışıyla uğraşan arkadaşı İsmail Oran ile minibüste satış yapmak için ortak oldu. İki gün sonra Okudan, babasına ait kamyonetle arkadaşı Oran ile buluştu. Bir süre Serik Caddesi'nde seyir halinde olan kamyonette ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Oran, yanında bulundurduğu tabanca ile Tuncay Okudan'ı başından vurarak öldürdü.
Oran, arkadaşını öldürdükten sonra Aksu ilçesi Nebiler Mahallesi Aksu Çayı yakınlarına götürerek attı. İsmail Oran, Okudan'ın cesedinin bulunmaması için üzerini çalılarla kapattı. Sonrasında olay yerinden ayrılan Oran, arkadaşı Okudan'ın babasına ait kamyoneti Serik Caddesi üzerine kilitli şekilde bırakıp kaçtı.
Okudan'dan haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yapılan incelemede Okudan'ın evden çıktığı kamyonet Serik Caddesi üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Polis ekiplerinin araç içerisinde yaptıkları incelemede Okudan'a ait ayakkabısının teki, kan ve beyne ait doku parçasının yanı sıra 2 adet boş kovan bulundu.
Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda Okudan'ın en son İsmail Oran ile görüştüğünü belirleyerek takibe başladı. Ekipler, Aksu ilçesinde 5 mahallede 100'e yakın güvenlik kamerasıyla 300 saate yakın görüntü izledi. Ekipler, yaptıkları çalışmalarının ardından cinayeti İsmail Oran'ın işlediği şüphesiyle gözaltına aldı. Cinayet aleti tabanca ise Murtuna Mahallesi'nde bulunan bir depoya yakın noktada ekipler tarafından bulundu. İsmail Oran'ın ifadesinde Okudan'ın intihar ettiğini ve kendisinin öldürmediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oran, 21 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.
Bu sırada ailesi de uzun süre haber alamadıkları Okudan'ın cesedini ilçenin farklı noktalarında arayıp herhangi bir sonuca ulaşamadı. Bugün sabah saatlerinde ördek avlamak için köpeğiyle beraber Aksu Çayı'nın kenarına gelen Orhan Kaya, köpeğinin çay kenarında bir şeyler kokladığını görünce yanına gitti. Kaya, köpeğinin kokladığı şeyin bir insana ait ceset olduğunu görünce durumu jandarma ve polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bütünlüğü bozulan ve çürüyen ceset üzerinde yapılan kontrollerde cesedin Tuncay Okudan'a ait olduğu belirlendi. Haberi alarak olay yerine gelen Okudan'ın yakınları ile eşi Ayşenur Okudan uzun süre gözyaşı döktü. Yapılan kontrol ve çalışmaların ardından Okudan'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cenaze aracının gidişi sırasında sinir krizi geçiren Ayşenur Okudan, araca tutunmaya çalışırken yere düştü. Anne Hanife Okudan, "Kuzum gitti, kolu mu yok, nasıl kıydılar sana" diye feryat etti.
Cesedi bulan avcı Orhan Kaya ise "Ördek avlamaya geldim. Köpeğim, diğer köpeklerin bulunduğu yere giderek havlamaya başladı. Ben de orada canavar filan mı var diye gittim. Baktım ceset var hemen polis ve jandarmayı aradım" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › 13 gün önce katledilen şahsın cansız bedenini avcı köpeği buldu, eşinin ve annesinin feryatları yürek dağladı - Son Dakika
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