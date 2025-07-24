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16 İlde Dolandırıcılık Operasyonu

16 İlde Dolandırıcılık Operasyonu
24.07.2025 11:01
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Samsun merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, 5.3 milyon lira dolandıran 25 kişi yakalandı.

Samsun merkezli 16 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini banka müşteri temsilcisi gibi tanıtarak vatandaşları 5 milyon 300 bin lira dolandıran 25 şüpheli yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu Samsun merkezli İstanbul, Kayseri, Tekirdağ, Şanlıurfa, Bursa, Bitlis, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir, Adana, Aydın, Trabzon, Malatya, Diyarbakır, Balıkesir ve Siirt olmak üzere toplam 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 25 şahsın yakalanmasına yönelik 30 adreste arama yapıldı. Yapılan atamalarda 25 kişi yakalandı. Çok sayıda dijital materyale ve iki adet av tüfeğine el konuldu.

Şüphelilerin, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini banka müşteri temsilcisi veya genel müdürlük görevlisi olarak tanıttıkları, "Sağlık sigortası hakkınız var, bir yıldır kullanmadığınız için para iadesi yapılacak" yalanıyla kişisel bilgilerini temin ettikleri belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle mağdurların T.C. kimlik numarası, kredi kartı bilgileri ve mobil bankacılık şifrelerine ulaşıp banka hesaplarına erişim sağladıkları, mağdurlar adına kredi çektikleri veya mevcut hesap bakiyelerini kullanarak başka hesaplara toplam 5 milyon 300 bin TL aktardıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 25 kişiden 16'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, İskenderun'da yakalanan bir şüpheli Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli de Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 16 İlde Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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