17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı - Son Dakika
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17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı

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İstanbul Sultangazi'de polis, 17 yaşındaki bir kızla otele girmeye çalışan Erdinç B.'yi durdurdu. Üzerinden uyuşturucu da çıkan şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken yakınlarıyla polis arasında arbede yaşandı. Gerginlik hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, gözaltına alınan şüphelilerin toplam 40 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

17.11.2024 13:03  Güncelleme: 13:36
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Sultangazi'de yanındaki kızla otele girdiği sırada polis ekiplerinin durdurduğu Erdinç B.'nin üzerinden uyuşturucu çıkarken kimlik kontrolünde kızın yaşının 17 olduğu ortaya çıktı. Sağlık kontrolüne götürülen Erdinç B.'nin yakınlarıyla polisler arasında arbede çıktı. Yaşananlar hastanenin güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan şüphelilerin toplamda 40 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, 9 Kasım Cumartesi günü saat 02.10 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, elinde siyah poşet olan bir kişiyi, yanındaki kızla otele gireceği esnada durdurdu. Polis kimlik kontrolünü yaptığı sırada iddiaya göre Erdinç B. (22), "Sıkıntı yok abi buradayız, kız arkadaşımla otele gireceğiz. Hayırdır namus bekçisi mi oldunuz? Bırakın bizi işimize gücümüze bakalım" dedi. Kimlik kontrolünde şüphelinin yanındaki kızın yaşının 17 olduğu ortaya çıktı.

ÜSTÜNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Erdinç B.'ye üst aramasını yapan polis, 0,90 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Bunun üzerine Erdinç B. gözaltına alınırken, 17 yaşındaki Y.G. isimli kızda polis otosuna bindirilerek sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye götürüldü. Hastaneye gelindiği sırada Erdinç B., polis ekiplerini "ben akrabalarıma haber verdim. Şimdi buraya gelecekler, siz o zaman görürsünüz" diyerek tehdit etti.

17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polis üzerine saldı

POLİSİ TEHDİT EDİP DİRENDİLER

Hastaneye gelen Erdinç B.'nin yakınları Ömer B. (37), Eyüp Ç. (19), Harun K. (27), Ufuk B. (24) ve Vedat B. (31) polis ekiplerine, "kardeşimizi niye alıyorsunuz ne suçu var alamazsınız" diyerek Erdinç B.'yi kaçırma girişiminde bulundu. Yaşanan arbede nedeniyle takviye çağrısında bulunulması üzerine hastaneye çok sayıda ekip sevk edildi. Bu sırada şüpheliler polis ekiplerini, "Siz üzerinizdeki üniformayı çıkartmayacak mısınız, sizi tek tek bulup bunların hesabını soracağız, sizi yakalayacağız, evinizi, ailenizi bulacağız" diyerek tehdit etti.

17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polis üzerine saldı

GÖZALTINDA KENDİLERİNİ YARALADI İDDİASI

Takviye ekiplerin hastaneye gelmesiyle 6 şüpheli kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Hastane içerisinde taşkınlık çıkartıp saldırgan hareketlerine devam etmeleri üzerine şüpheliler, boş bir odaya alındı. Şüphelilerin burada da kafalarını duvarlara vurup polis ekiplerine kafa atmaya çalıştığı ve kendilerini yere attıkları öne sürüldü. Kelepçeli halde olan Ufuk B.'nin bel kısmında polis tarafından fark edilen bıçağa ise el konuldu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polis üzerine saldı

5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Hastaneden çıkartılan şüpheliler ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerden Ömer B.'nin arbede sırasında gözünden yaralanarak hastanede tedavi altına alındığı ve görme kaybı olduğu öğrenildi. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 5 şüpheli, 'görevi yaptırmamak için direnme', 'reşit olmayan ile cinsel ilişki', 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi.

17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polis üzerine saldı

ŞÜPHELİLERİN 40 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Mahkemeye çıkartılan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Erdinç B.'nin 4 adet, Eyüp Ç.'nin 12 adet, Harun K.'nın 12 adet, Ufuk B.'nin 4 adet ve Vedat B.'nin 5 adet, hastanede tedavi gören Ömer B.'nin ise 3 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Kız çocuğu Y.G. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı
Kaynak: DHA

Sultangazi, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Hastane, Hukuk, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Can:
    40 suç kaydı var ve dışarıda … ey güzel memleketim ey güzel ülkem ey 56 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Teksebebi erdoan… 19 22 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    40. 50 suç kaydı var dışarıda at kosturuyorlar ondan sonra olaylar olaylar hep bu tipler...... 37 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    icerdeki değerli abilerimiz gereğini yaparsa ülkece berhudar oluruz 12 4 Yanıtla
  • can ozer:
    Tamam da sabah now tv ana haber mağdur olarak lanse etti olayı Şiddet uygulayan hak ihlali yapan memurlar olarak ! Bunun hesabını devlet sormalı yalan haber yapandan. 11 1 Yanıtla
  • Tarık yücel:
    bizim polisler anca kendilerine salça olunca tutukladılar. baksanıza dışarda sabıkasız arıcaklar nerdeyse 5 5 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN:
    Adalete olan güven yik denecek duruma geldi. Çocuklarımızı dışarıya göndereneyecek duruma geldi. İnsanlar kendi adaletlerini aramaya başlamadan önce kanunlar katılaştırılmalı yoksa güçlü olan mazlumu ezer 8 1 Yanıtla
  • Murat Itibar:
    dışarıda geziyor 40sucdan vay 9 0 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    40 suç kaydı olan adamı dışarda gezdirirsen polisede kafa tutar devletede muz cumhuriyeti ülke yemin ederim 8 0 Yanıtla
  • ahmet demir:
    koymuşlar helal emniuet güçlerine helall saplamışlar 3 0 Yanıtla
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