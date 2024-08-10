26 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 91 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Aralarında Aydın'ında da bulunduğu 26 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-31' operasyonlarında 91 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i Aydın'dan olmak üzere toplamda 55 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Aydın, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Manisa, Aksaray, Adana, Balıkesir, Bitlis, Batman, Bingöl, Malatya, Ağrı, Kırklareli, Yalova, Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Karaman, Sakarya, Rize, Kırıkkale, Muğla, İzmir, Siirt ve Ankara olmak üzere 26 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik 'Narkoçelik-31' operasyonları düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; 253 ekip ve 996 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen operasyonlar sonucu, 91 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 55'i tutuklanırken 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca operasyonlarda, 1 ton 47 kilogram uyuşturucu madde, 8 milyon 249 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 21 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tutuklananların 5'i Aydın'dan

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN