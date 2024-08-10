26 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 91 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

26 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 91 Şüpheli Gözaltına Alındı

26 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 91 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın da bulunduğu 26 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-31' operasyonlarında 91 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli tutuklandı.

10.08.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aralarında Aydın'ında da bulunduğu 26 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-31' operasyonlarında 91 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i Aydın'dan olmak üzere toplamda 55 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Aydın, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Manisa, Aksaray, Adana, Balıkesir, Bitlis, Batman, Bingöl, Malatya, Ağrı, Kırklareli, Yalova, Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Karaman, Sakarya, Rize, Kırıkkale, Muğla, İzmir, Siirt ve Ankara olmak üzere 26 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik 'Narkoçelik-31' operasyonları düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; 253 ekip ve 996 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen operasyonlar sonucu, 91 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 55'i tutuklanırken 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca operasyonlarda, 1 ton 47 kilogram uyuşturucu madde, 8 milyon 249 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 21 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tutuklananların 5'i Aydın'dan

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 26 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 91 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
08:04 İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı En az 100 ölü, onlarca yaralı var İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var
15:31 Demans hastası yaşlı adam, yanlışlıkla mısır gevreğine deterjan dökünce hayatını kaybetti Demans hastası yaşlı adam, yanlışlıkla mısır gevreğine deterjan dökünce hayatını kaybetti
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
15:07 Katliam gibi kaza sonrası otobüse ulaşan ilk kişi Anlattıkları kan donduruyor Katliam gibi kaza sonrası otobüse ulaşan ilk kişi! Anlattıkları kan donduruyor
14:51 Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu
14:35 Osman Nuri Kabaktepe’den kafa karıştıran paylaşım Herkes “Neler oluyor“ diye sormaya başladı Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes "Neler oluyor?" diye sormaya başladı
14:34 Güney Koreli Olimpiyat atıcısı Kim Ye-ji, basın toplantısında konuşurken bayıldı Güney Koreli Olimpiyat atıcısı Kim Ye-ji, basın toplantısında konuşurken bayıldı
14:20 Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı
14:19 Londra’da bir yolcu, otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara ağır hakaretler etti Londra'da bir yolcu, otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara ağır hakaretler etti
14:15 Taha Akgül yarı finalde Taha Akgül yarı finalde
14:07 Shakira, Miami’de gizemli bir adamla yemek yerken görüntülendi Shakira, Miami'de gizemli bir adamla yemek yerken görüntülendi
14:04 Hande Yener, ’’Çıplaklardan rahatsızız’’ diyen kişiye patladı: İran’a git, orada yaşa Hande Yener, ''Çıplaklardan rahatsızız'' diyen kişiye patladı: İran'a git, orada yaşa
13:44 Sokak ortasında rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı Sokak ortasında rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 11:24:24. #1.11#
SON DAKİKA: 26 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 91 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement