27 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
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27 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

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Türkiye'de faaliyet gösteren bir ödeme kuruluşunun sistemlerinde bulunan açığı fırsat bilen dolandırıcılık şebekesi, 27 milyon TL vurgun yaparken yakalandı. İstanbul merkezli operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı ve 14'ü tutuklandı.

10.03.2024 12:46  Güncelleme: 12:48
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Türkiye'de faaliyet gösteren bir ödeme kuruluşunun sisteminde bulunan açığı fırsat bilerek 27 milyon TL vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 14'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye'de faaliyet gösteren bir ödeme kuruluşunun sistemlerinde bulunan açıktan faydalanarak 27 milyon liralık dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şahısların yaklaşık 3 ay boyunca her gece yarısı 1 dakikalık süre içerisinde bin 481 işlem gerçekleştirerek 27 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardıklarını belirledi. Şebekenin dolandırıcılığı yapabilmek için 13 farklı şüpheli adına 63 GSM hattı aldıkları tespit edildi. 4 ay boyunca yapılan HTS, finansal hesap analizi, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda dolandırıcılığı gerçekleştiren 30 şüpheli belirlendi. Ekipler, 5 Mayıs tarihinde İstanbul merkezli Yalova, Eskişehir, Ağrı, Antalya, Hatay, Van, Ankara, Siirt, Ordu, Konya, Bursa ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, evrak ve doküman ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 15'i emniyette verdikleri ifadeden sonra serbest bırakıldı. 17 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

27 Milyon TL\'lik Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 27 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 27 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
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