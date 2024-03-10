27 Milyon TL\'lik Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Nazilli'de Otobüs-Motosiklet Çarpışması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otobüsün motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tur otobüsü şoförü gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.