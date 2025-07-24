41 Yıl Sonra Yakalandı: Maria Köhler Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

41 Yıl Sonra Yakalandı: Maria Köhler Cinayeti

41 Yıl Sonra Yakalandı: Maria Köhler Cinayeti
24.07.2025 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'daki cinayet dersinde aranan Nazmi Gezginci, Hatay'da 41 yıl sonra yakalandı.

Almanya'nın Aschaffenburg kentinde 1984 yılında 19 yaşındaki Maria Köhler'in öldürülmesiyle ilgili İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Nazmi Gezginci, 41 yıl sonra 66 yaşında başkasının kimliğiyle Hatay'da yakalandı. Polis ekiplerinin detaylı çalışmasında sağ gözünün altındaki 1 buçuk santimlik yara izi Gezginci'yi ele verdi.

Almanya'nın Aschaffenburg kentinde, 30 Temmuz 1984 tarihinde Aschaffenburg Şehir Hastanesi'nde hemşirelik eğitimi alan 19 yaşındaki Maria Köhler, hastane lojmanındaki odasında ölü bulundu. Yapılan incelemelerde Köhler'in boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan soruşturmalarda; Köhler'in eski erkek arkadaşı olan 25 yaşındaki Nazmi Gezginci üzerinde yoğunlaştı. Polis, Gezginci'nin olaydan bir gün sonra Almanya'yı terk ederek Türkiye'ye kaçtığını belirledi. Almanya, hakkında tutuklama emri çıkararak uluslararası arama başlattı ancak Gezginci yakalanamadı. Olayın üzerinden geçen 41 yılın ardından dosyayı raftan tekrar indiren Alman polisi, Gezginci için kırmızı bülten çıkartı. İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranmaya başlanan Gezginci'nin Türkiye'de olabileceği tespit edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışmada Gezginci'nin kendisi ve akrabalarının adresleri üzerinde saha ve teknik çalışmalar yapıldı. Polis ekiplerinin çalışmalarında; yaşlı bir şahsın zaman zaman Gezginci'nin ailesinin adreslerine gelip gittiği tespit edildi. Yapılan çalışmalarda adresler takibe alındı ve takip sonucunda sağ gözünün altındaki 1 buçuk santimlik yara izi olan Nazmi Gezginci'nin eve gelip, giden başka kimliğe sahip yaşlı şahsın eşkalinin uyuştuğu tespit edildi. Şahıs, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlandı. Öte yandan Gezginci'nin Alman sevgilisini kendisini aldattığı için öldürdüğü öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Cinayet, Almanya, Türkiye, hatay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 41 Yıl Sonra Yakalandı: Maria Köhler Cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
İstanbul’da dehşete düşüren olay Tornavidayı defalarca başına sapladı İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tornavidayı defalarca başına sapladı
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Kırılan ağaç dalının altında kalan Seda da hayatını kaybetti Kırılan ağaç dalının altında kalan Seda da hayatını kaybetti
Dünya diken üstünde İsrail’i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
Uzun süre sonra sessizliğini bozdu, Yeşilçam’ın ’’kötü adamı’’ içini döktü Uzun süre sonra sessizliğini bozdu, Yeşilçam'ın ''kötü adamı'' içini döktü
MSB: Suriye, Türkiye’den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti MSB: Suriye, Türkiye'den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti
6 yaşındaki kız çocuğunun acı sonu Ailesi dakikalar sonra fark etti ama... 6 yaşındaki kız çocuğunun acı sonu! Ailesi dakikalar sonra fark etti ama...
İlk görüşme yapıldı Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a geliyor İlk görüşme yapıldı! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a geliyor
Şehit polisin kızı da polis oldu Şehit polisin kızı da polis oldu

08:16
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü İşte etkilenecek modeller
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
07:31
Eskişehir’de 10 yangın şehidi 10 gün önce evlenmiş
Eskişehir'de 10 yangın şehidi! 10 gün önce evlenmiş
07:16
Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
02:19
41 yıllık firar bitti Kırmızı bültenle aranan katil zanlısı Türkiye’de yakalandı
41 yıllık firar bitti! Kırmızı bültenle aranan katil zanlısı Türkiye'de yakalandı
14:24
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
14:24
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme
14:13
Görüntü Türkiye’den İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu
Görüntü Türkiye'den! İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu
14:10
6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı
6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı
14:10
Arda Deniz’in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış
Arda Deniz'in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış
14:05
Akaryakıt istasyonunda eski kayınbiraderini katletti
Akaryakıt istasyonunda eski kayınbiraderini katletti
13:49
Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında “annesini öldürmüş olabilir“ iddiası
Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında "annesini öldürmüş olabilir" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 09:19:38. #7.13#
SON DAKİKA: 41 Yıl Sonra Yakalandı: Maria Köhler Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.