600 lira için yaşlı çiftin el ve ayaklarını bantlayarak işkence yaptılar

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Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı kırsal Gökçeyaka Mahallesi'nde çiftçilik yapan Bekir (69) ve Nejla Genç (55) 26 Kasım'da dehşeti yaşadı.

ELLERİNİ VE AYAKLARINI BANTLAYIP ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

Çiftin evine saat 19.00 sıralarında gelen kar maskeli ve silahlı 3 kişi, çiftin ellerini, ayaklarını ve ağzını koli bandıyla bantladı. Çiftin ağız ve burnuna havlu kapatıp boğmaya çalışan ve silah doğrultarak ölümle tehdit eden şüpheliler, evdeki para ve ziynet eşyalarının yerini sordu.

"MİSAFİR GELECEK" YALANIYLA KURTULDULAR

Bekir Genç, evlerine misafir geleceğini söyleyince panik yapan şüpheliler, buldukları 600 lira, 2 av tüfeği ve cep telefonlarını gasbettikten sonra geldikleri otomobille kaçtı. Bekir Genç, sürünerek yanına gittiği eşini, koli bandını tırnaklarıyla kopararak kurtardı. Komşularının yardımıyla yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

UYKULARINDA YAKALANDILAR

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Ekipler, Enes Kağan Özdemir (25), ağabeyi Zikri Özdemir (30) ve Ahmet Kaban'ın (40) Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir apartta saklandıklarını belirledi.

JASAT ekipleri gece saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Apartta yapılan aramada şüphelilerin gasbettikleri para, tüfekler ve telefonlar ele geçirildi. Uykularında yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Apartın güvenlik kamera kayıtlarında şüphelilerin çaldıkları tüfekleri montlarına saklayarak odaya çıktıkları anlaşıldı.

BİR GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞ

Ekiplerin yaptığı incelemelerde şüphelilerden Enes Kağan Özdemir'in daha önce Bekir Genç'le ayı tarlada çalıştığını belirledi. Özdemir'in olaydan bir gün önce evin çevresinde dolaşarak keşif yaptığı, Bekir Genç'i telefonla arayarak Fethiye'de apart aldığını, kendisine satma bahanesiyle yanına çalıştığı tespit edildi.

"HAVLUYLA BOĞMAYA ÇALIŞIP İŞKENCE YAPTI"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Bekir Genç, eşinin kapıyı açmaya gittiğini ancak ses gelmemesi üzerine baktığında 3 kişinin ağzını kapatıp ellerini bantladıklarını gördüğünü söyledi. Kendisini görünce üzerine atlayıp ağzını kapadıklarını ifade eden Genç, "Benim de ağzımı, ellerimi ve ayaklarımı bantlayıp, divana yatırdılar. Biri göğsüme ayaklarıyla bastırıp, eliyle alnıma tabanca dayayıp, altın ve paraların yerini sordu. Ağzımı ve burnumu havluyla kapatarak boğmaya çalışıp, havasız bırakarak işkence yaptı. Arada bir havluyu çekip, zarar vermeyeceğini altın ve paraların yerini sordu. Ben de eşim de altın ve para olmadığını söyledik; ama inanmadılar. Odaları darmadağın ettiler. Eşimi sonra benim yanıma getirdiler." dedi.

"ÖLDÜRECEKLER SANDIM"

Saldırganlardan kurtulmak için aklına bir fikir geldiğini dile getiren Genç, "Bizi bağlayıp, işkence yapanlara eve misafir geleceğini, geç bile kaldıklarını söyledim. Panik yapıp, telefonlarımızı alıp kaçtılar. Beni yatırdıkları divandan inip, eşimin yanına gittim. Bağlı olan ellerimi önce açamadım. İlk olarak tırnaklarımla eşimin elindeki bağlı olan koli bandını koparttım. O da makasla benim ellerimdeki ve ayaklarımdaki bağlı olan koli bandını kesti, beni kurtardı. Arkalarından çıktığımda uzakta otomobille kaçtıklarını gördüm. Komşudan yardım istedim. Jandarma hepsini yakalamış, yapanlardan biri birlikte çalıştığım kişi çıktı. Öldürecekler sandım." dedi.

"KENDİMİ KAYBETTİM. ELLERİM, AYAKLARIM TİTREDİ"

Dehşet anlarını anlatan Nejla Genç ise, "Çok korktum, öldürecekler sandım. Kendimi kaybettim. Ellerim, ayaklarım titredi. Beni odaya götürüp, altın ve paraların yerini sordular. Evde altın ve para olmadığını söylememize rağmen inanmadılar. Bulurlarsa öldüreceklerini söylediler. Yapan kişilerden biri tarlada eşimle birlikte çalışmış, tanımıyorum. Kar maskeleri vardı. Olaydan sonra komutan aradı ve yakalandıklarını söyledi. Jandarmaların ayaklarına taş değmesin. Yapanlar genç yaşta kişiler. Hayatlarını bitirdiler." diye konuştu.