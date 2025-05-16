Ailesini katleden itfaiyeci babadan 12 dakikalık plan! Görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Ailesini katleden itfaiyeci babadan 12 dakikalık plan! Görüntüler ortaya çıktı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz Mart ayında meydana gelen ve bir annenin ile iki çocuğunun yaşamını yitirdiği yangın sonrası itfaiye eri baba Turgay Gezgin ile nişanlısı F.T. tutuklandı. Yangının çıktığı evde yapılan incelemeler ve güvenlik kamerası kayıtları sonucunda, Turgay Gezgin'in yangından kısa süre önce 12 dakikalık bir sürede eve girip çıktığı tespit edildi.

16.05.2025 13:32  Güncelleme: 13:47
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Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde, 18 Mart sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evdeki incelemede, Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Fatma Gezgin ile 2 çocuğu, otopsi işlemlerinin ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FACİADAN 10 GÜN SONRA NİŞANLANMIŞ

Trajik yangının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, eşi ve iki çocuğunu kaybeden itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin, tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, faciadan 10 gün sonra nişanlandığı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ailesini katleden itfaiyeci babadan 12 dakikalık katliam planı! Görüntüler ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

Evin sadece yatak odasında çıkan ve başka bir odaya sıçramayan yangını şüpheli bulan güvenlik güçleri, savcılığın talimatıyla yaptıkları detaylı incelemede güvenlik kamerası kayıtları verilerine göre yangından sonra fenalaşıp baygınlık geçiren Turgay Gezgin'in, yangından kısa süre önce eve girip çıktığını tespit etmişti. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında itfaiye eri Turgay Gezgin'in olay gününe ait eve giriş ve çıkış saatlerinin yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri de dosyada yer aldı.

Ailesini katleden itfaiyeci babadan 12 dakikalık katliam planı! Görüntüler ortaya çıktı

12 DAKİKADA VAHŞET

Evden ilk çıkış anının yer aldığı görüntülerde Gezgin, 07.00'de motosikletiyle binanın önüne geliyor. Motosikletten inmeden önce binaya doğru bakan Gezgin, ardından apartmana giriyor. Yaklaşık 2 dakika sonra binadan çıkan itfaiyeci, motosikletine binip uzaklaşıyor.

Ailesini katleden itfaiyeci babadan 12 dakikalık katliam planı! Görüntüler ortaya çıktı

Saat 07.59'da tekrar eve gelen Gezgin'in, bu kez motosikleti kamera açısının dışında olan bir yere park ettiği anlaşılıyor. İtfaiyeci, yaklaşık 12 dakika sonra 08.11'de dışarı çıkıyor.

Ailesini katleden itfaiyeci babadan 12 dakikalık katliam planı! Görüntüler ortaya çıktı

EŞİNİ UYARMIŞ

Öte yandan Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan itfaiye eri Turgay Gezgin'in savcılıkta verdiği ifadede, eşiyle daha önce ayrılma kararı aldıklarını fakat ailelerin araya girmesiyle tekrar barıştıklarını ve ilişkilerinin yeniden bozulduğunu söyledi.

Kendisinin geceleri dışarıda alkol aldığını ve eve pek uğramadığını belirten Gezgin, olay gecesi kendisinin balkonda eşinin de salonda olduğunu anlattı.

Gezgin, "Balkonda olduğum esnada eşim Fatma bana saat 03:30 sıralarında doğal gaz kokusu olduğundan bahisle WhatsApp üzerinden mesaj attı. Bunun üzerine doğal gaz borularını ve hattını kontrol ettim, herhangi bir koku almadım. 10-15 gün önce tadilat yaptırdıydık ancak tekrar herhangi bir koku almadım. Ezan okunmadan önce diye hatırladığım bir zamanda eşim oruç tuttuğu için sahur hazırlamak üzere mutfağa geçti. Ben de üzerimi değiştirerek itfaiyeye gitmek için evden çıktım. Bu esnada kendisi mutfaktaydı." ifadesini kullandı.

İtfaiyede bir süre durduktan sonra Uzun Çarşı'dan börek, evden de montunu almak için eve gittiğini aktaran Gezgin, "Bu esnada anahtar yanımdaydı. Apartmanın dış kapısının anahtarı ve iç daire kapısının anahtarı aynı anahtarlıkta takılıydı. Ben genelde dış kapıyı şifreyle açarım. O gün nasıl açtığımı hatırlamıyorum. Saat 07.00 sıralarında daire kapısını açıp içeri girmeden montumu alarak çıktım. Bu esnada herhangi bir doğal gaz, is, duman kokusu almadım. Şüphelenecek herhangi bir şey görmedim. Montumu giyerek binadan çıktım ve tekrar itfaiyeye gittim." savunmasında bulundu.

"EŞİMİN MESAJLARINA CEVAP VERMEM"

İtfaiyeye ilk geldiğinde eşinin kendisine attığı "Çok geç gelme pazara gidelim, insanlar uyanınca da ev sahibini mi arayacaksın, doğal gazı yapanı mı arayacaksın, birini ara, kokuya baktır" şeklindeki mesajlarını gördüğünü fakat cevap vermediğini anlatan Gezgin, genelde eşinin mesajlarını cevapsız bıraktığını öne sürdü.

"KAPI AÇILMAYINCA GERİ DÖNDÜM"

Eşini saat 07.45 gibi birkaç kez aradığını, telefonu açmaması üzerine eve gittiğini aktaran Gezgin, şunları söyledi:

"Bu esnada saat 08:00 sıralarındaydı. Ben yukarı çıkarken komşumla karşılaştım. O da dairesinden çıkıyordu. Daire kapısına geldiğimde herhangi bir koku almadım. Anahtarımın yanımda olmadığını fark ettim. Kart ile açmaya çalıştım ancak açamadım. Zile bastım, kapıyı çaldım, yaklaşık 3-4 defa çalıp bekledim. İkişer dakika arayla çalmış olsam yaklaşık 8-10 dakika sürmüştür. Yukarıda kapıyı çalarken aşağıda bodrum kattaki daireden komşumun gittiğini duydum. Bir süre sonra ben de çıktım. Başka kimseyi duymadım, görmedim."

EVE GİTTİĞİ SAATE YÖNELİK İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Savcının "Daha önceki beyanlarınızda eve en son 07:00'da gelerek montunuzu aldığınızı söylediniz, şu anda ise saat 08.00-08.10 esnasında gelerek yaklaşık 10 dakika apartman dairesinin önünde bulunduğunuzu söylüyorsunuz. Çelişki hakkında ne söyleyeceksiniz?" sorusuna Gezgin, "Benim yalan söyleme gibi bir lüksüm yok. Zaten her yerde kamera var, gerek savcılıkta gerek karakolda vermiş olduğum ifadelerde bu hususu hatırlamamış olabilirim." yanıtını verdi.

Gezgin, çarşıya gittikten sonra komşusunun kendisini araması üzerine eve geldiğini, içeri girmek istediğini fakat yoğun dumanlardan dolayı giremediğini belirtti.

"KÖTÜ ŞEYLER OLACAK"

Savcı, Gezgin'e nişanlısı şüpheli F.T'nin olaydan önce kendisine "kötü şeyler olacak" şeklinde attığı mesajlar soruldu.

Soruya istinaden Gezgin, "Benim hislerim kuvvetlidir. Farklı olaylarda da hislerim sonucunda iyi veya kötü olaylar meydana geldi. Boşanma konusunda ben kendisine boşanacağımı söyledim. Dava olduğunu da söyledim ancak davanın boşanma davası olduğunu söylemedim, tanık olduğum bir dosya olabilir." şeklinde cevap verdi.

MEZARLIĞA HİÇ GİTMEDİ

İfadesi alınan F.T ise olay olduktan sonra ailesi ve arkadaşlarının Gezgin'in mezarlığa gitmediğini söylediğini, Gezgin'in ise çocuklarının öldüğüne inanmadığı yönünde kendisine sözler sarf ettiğini anlattı.

"SENDEN ŞÜPHELENİYORUM, GÖRÜŞMEK İSTEMİYORUM"

Gezgin'le 11 Mayıs'ta nişanlandığını belirten F.T, şöyle devam etti:

Bu olaydan yaklaşık 10-15 gün önce bana 'Benim içime kötü şeyler doğuyor, deprem, ölüm gibi bir şey olacak, bu bana koyacak' dedi. Olaydan 1 gün önce bana 'yarın boşanma davam var, bu iş bitecek' dedi. Ben de ona 'benim boşanmam 8 yıl sürdü o öyle hemen olmaz' dedim. Bana 'Benimki olacak, biz konuştuk anlaştık, her şey bitecek' dedi. Ben hem 10-15 gün önce söylediği hem de 1 gün önce söylediği bu sözlerden sonra bu olayın olması üzerine kendisinden şüphelendim. Kendisine 'senden şüpheleniyorum, görüşmek istemiyorum' dedim. Kendisini çok kez engelledim ancak beni sözlü olarak ikna etti. Ben her ne kadar ikna olup görüşmeye devam etsem de kendisine bu olaydan itibaren güvenmiyordum. Olay ile ilgili şüphelerim hep devam ediyordu."

AĞIR UYKU GEREKTİREN İLAÇ ARAMIŞ

Gezgin'in olaydan bir gün önce bir veterinere gidip "ağır uyku gerektiren ilaç" istediği öğrenildi.

Ayrıca Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi raporunda anne ve iki çocuğunun ölüm sebebinin karbonmonoksitten kaynaklandığı, fakat detaylı otopsi için alınan numunelerin İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi.

Ailesini katleden itfaiyeci babadan 12 dakikalık plan! Görüntüler ortaya çıktı

Güvenlik Kamerası, 3-sayfa, İtfaiye, Nazilli, Aydın, Hukuk, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ailesini katleden itfaiyeci babadan 12 dakikalık plan! Görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • barbaros112:
    Boyle Kansiz Uzun zamandir gormedim Turkiyede Degil Dunyada.. 42 0 Yanıtla
  • Murat denizli:
    bu o ç asmayan devlet o ç dur acık net... 30 3 Yanıtla
  • Ates null:
    Buna insan denirmi,bu başka bişey.Orası da nasıl bir İtfaiyese zart zurt çıkıp eve geliyor.Bunun amiri nasıl izin veriyor. 13 0 Yanıtla
  • hakan özdemir:
    itfaiyeci resmen tatil yapıyor. Bu kişi için verilen ceza tüm ülkeye örnek olmalı olmalı ki kimse bir daha böyle bir şeye cesaret edemesin 5 0 Yanıtla
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