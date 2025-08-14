Aksaray'da Kaçış Drama ile Bitti - Son Dakika
Aksaray'da Kaçış Drama ile Bitti

Aksaray'da Kaçış Drama ile Bitti
14.08.2025 23:32
Genç kadın, erkek arkadaşından kurtulmak için köprüden atlamaya çalıştı. Olay karıştı, polis müdahale etti.

Aksaray'da merkez ilçeye bağlı Çerdiğin Mahallesi Betül K. ve erkek arkadaşı Enes S., yol kenarına park ettikleri aracın içinde tartışmaya başladı.

Erkek arkadaşından kaçarken yakalandı, kendini köprüden atmak istedi

ERKEK ARKADAŞINDAN KURTULMAK İÇİN ÇIĞLIK ATARAK KAÇTI

Genç sevgililerin tartışması alevlenince Betül K. araçtan inerek olay yerinden ayrılmak istedi. Alkollü olan Enes S. ise kız arkadaşının gitmesini engellemeye çalıştı. Çığlıklar atarak kaçan genç kadının peşine düşen erkek arkadaşı, Küçük Bölcek Köprüsü'nde kız arkadaşını yakaladı.

YAKALANINCA KENDİNİ KÖPRÜDEN ATMAK İSTEDİ

Betül K. kurtulamayacağını anlayınca sinirlerine hakim olamayıp demir korkuluğa bacağını atıp köprüden atlamak istedi. Genç kadın, erkek arkadaşından uzaklaşmak için köprüden karşıya geçerken, Enes S. yine kadını zorla alıkoymak istedi.

ALKOLLÜ VATANDAŞIN YARDIM ÇABASI ORTALIĞI İYİCE KARIŞTIRDI

Çığlık seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çığlık sesini duyan alkollü bir vatandaş genç kadına yardımcı olmak isteyince ise ortalık iyice karıştı. Betül K., bu kez yardıma ihtiyacı olmadığını belirterek, Enes'in eşi olduğunu söyledi. Buna ikna olmayan Engin isimli alkollü şahıs, kadını yalnız bırakmak istemedi. Bu sırada olay yerine polis ve bekçiler geldi. Birbirlerine saldıran Enes S. ile Engin isimli şahsı bekçi ve polis memurları tutarak engel oldu.

ERKEK ARKADAŞINA TOKAT VE KÜFÜRLER SAVURDU

Kavganın ardından Enes S. tekrar kız arkadaşının yanına giderken, Betül K. erkek arkadaşını araca bindirmeye çalıştı. Otomobile binmeyen Enes S.'yi tokatlayıp küfreden genç kadın, erkek arkadaşını zorla araca götürüp bindirirken, polis ekipleri şahısların kimlikleri üzerinden sorgulama yaptı.

GENÇ KADIN KORUMA ALTINA ALINDI

Enes S. kız arkadaşının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı. Erkek arkadaşıyla gitmeyi reddeden Betül K. ise, polis ekiplerince ailesine teslim edilmek üzere koruma altına alındı. Polis aracına bindirilen genç kadına "Aşkım" diyerek yaklaşan Enes S., polis memurlarının müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

Kaynak: İHA

