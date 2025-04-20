Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi'nde sabah saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Eski TBMM başkanvekillerinden evli ve 6 çocuk babası Fehmi Işıklar'ın (85) oğlu Can Işıklar (28) iddiaya göre, evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada annesi Gülay Işıklar'a (54) tabancayla ateş etti.

ANNESİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gülay Işıklar'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cinayet şüphelisi Can Işıklar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Işıklar, adliyeye sevk edildi.

Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar

TUTUKLANDI

Gülay Işıklar'ı tabancayla vurarak öldüren bilgisayar mühendisi oğlu Can Işıklar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Aliağa Şakran Cezaevi'ne gönderilen Işıklar'ın ilk ifadesinde, annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

OLAYDAN ÖNCE OTOMOBİLİ DERE YATAĞINA UÇMUŞ

Ayrıca, Can Işıklar'ın olaydan önce 35 AGV 328 plakalı otomobiliyle eve dönerken kaza yaptığı ortaya çıktı. Işıklar'ın eve yaklaşık 1,5 kilometre mesafede kontrolünü yitirdiği otomobilinin dere yatağına uçtuğu, kendi imkanlarıyla aracı çıkaramayınca yürüyerek eve gittiği, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada da annesi Gülay Işıklar'ı öldürdüğü belirtildi.

3 PARTİDE GÖREV ALMIŞTI

1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa milletvekili seçilen Fehmi Işıklar, 1990 yılında partiden istifa edip, Halkın Emek Partisi'nde (HEP) genel başkanlık görevini yapmıştı. 1991 seçimlerinde SHP'den Diyarbakır Milletvekili olarak seçilerek bu süreçte TBMM başkanvekilliği yapan Işıklar, SHP ile CHP'de genel başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştu.