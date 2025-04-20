Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi

İzmir'de tartıştığı annesini tabancayla öldüren eski TBMM başkanvekillerinden Fehmi Işıklar'ın oğlu Can Işıklar tutuklandı. İlk ifadesinde annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenilen Işıklar'ın olaydan önce eve dönerken kaza yaptığı ve aracının dere yatağına uçtuğu ortaya çıktı.

20.04.2025 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi'nde sabah saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Eski TBMM başkanvekillerinden evli ve 6 çocuk babası Fehmi Işıklar'ın (85) oğlu Can Işıklar (28) iddiaya göre, evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada annesi Gülay Işıklar'a (54) tabancayla ateş etti.

Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı

ANNESİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gülay Işıklar'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cinayet şüphelisi Can Işıklar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Işıklar, adliyeye sevk edildi.

Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar

TUTUKLANDI

Gülay Işıklar'ı tabancayla vurarak öldüren bilgisayar mühendisi oğlu Can Işıklar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Aliağa Şakran Cezaevi'ne gönderilen Işıklar'ın ilk ifadesinde, annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

OLAYDAN ÖNCE OTOMOBİLİ DERE YATAĞINA UÇMUŞ

Ayrıca, Can Işıklar'ın olaydan önce 35 AGV 328 plakalı otomobiliyle eve dönerken kaza yaptığı ortaya çıktı. Işıklar'ın eve yaklaşık 1,5 kilometre mesafede kontrolünü yitirdiği otomobilinin dere yatağına uçtuğu, kendi imkanlarıyla aracı çıkaramayınca yürüyerek eve gittiği, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada da annesi Gülay Işıklar'ı öldürdüğü belirtildi.

Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı

3 PARTİDE GÖREV ALMIŞTI

1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa milletvekili seçilen Fehmi Işıklar, 1990 yılında partiden istifa edip, Halkın Emek Partisi'nde (HEP) genel başkanlık görevini yapmıştı. 1991 seçimlerinde SHP'den Diyarbakır Milletvekili olarak seçilerek bu süreçte TBMM başkanvekilliği yapan Işıklar, SHP ile CHP'de genel başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştu.

Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı
Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Gündem, Güncel, Yaşam, Hukuk, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 4433875Bolu:
    habere bak, her yeri imla hatalarıyla dolu... 47 2 Yanıtla
  • ZIPPO null:
    İmla kurallarının içinden geçiyorsunuz her haberde editör. Haberi, on kez okuyoruz. 30 4 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    Bu zamana kadar niye durmuş hayret 4 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jose Mourinho Brezilya’dan gelen dev teklifi reddetti Jose Mourinho Brezilya'dan gelen dev teklifi reddetti
Derin Talu’dan bornozlu yatak pozu Derin Talu'dan bornozlu yatak pozu
İstanbul Valiliği, saat 15.00’ten itibaren Taksim, Şişhane metro istasyonu ve F1 fünikülerini ikinci bir duyuruya kadar kapattı. İstanbul Valiliği, saat 15.00'ten itibaren Taksim, Şişhane metro istasyonu ve F1 fünikülerini ikinci bir duyuruya kadar kapattı.
İstanbul’da ilk kez görüldü Dokunanı zehirliyor İstanbul'da ilk kez görüldü! Dokunanı zehirliyor
İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak Birinde KPSS şartı da yok İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak! Birinde KPSS şartı da yok
23 ton tarihi geçmiş lor peyniri ele geçirildi 23 ton tarihi geçmiş lor peyniri ele geçirildi
KPSS’de 78. olan öğretmen adayının isyanı: Üzüntüden ağlıyorum KPSS'de 78. olan öğretmen adayının isyanı: Üzüntüden ağlıyorum
3 metrelik yayın balığı kilosu 450 liradan satışa çıkarıldı 3 metrelik yayın balığı kilosu 450 liradan satışa çıkarıldı
Taşlar yerinden oynuyor Real Madrid’de deprem Taşlar yerinden oynuyor! Real Madrid'de deprem
Yıl 2025 ama onlar ilk kez ATM kullanacak Yıl 2025 ama onlar ilk kez ATM kullanacak
Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler

18:19 Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
17:59 Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol’a ara verdi Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol'a ara verdi
17:17 Kardeşi Sırrı Süreyya Önder’in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor
17:05 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini programa çıkarmak isteyen Candaş Tolga Işık’a tehdit Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini programa çıkarmak isteyen Candaş Tolga Işık'a tehdit
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
13:38 Türkiye’de trafikte artık en çok o araçlardan var Türkiye'de trafikte artık en çok o araçlardan var
13:33 Bakanlık bir markayı daha ifşa etti Satılması artık yasak Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak
13:24 Fenerbahçe’de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız
13:20 Eskişehir’de kayda alındı Sokak düğününde skandal görüntü Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü
13:15 Ekipler bile şaşırdı Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı Ekipler bile şaşırdı! Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı
12:47 Karsu anne oldu İşte bebeğine verdiği isim Karsu anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim
12:40 Fidan Gül’ün ifadesi ortalığı karıştırdı Tutuklu başkandan jet açıklama Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 20:16:04. #7.13#
SON DAKİKA: Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement