Astsubaya çarparak şehit eden motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı: Motosiklet kullanıyorum, ben de ölebilirdim

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Ordu'nun Gülyalı ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayarak 15 günlük personel olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarpıp şehit olmasına yol açan motosiklet sürücüsünün yargılanmasına başlandı. Motosiklet sürücüsü Adem Topçu, belgelerinin eksik olduğu için durmak istemediğini savundu.

BELGELERİM EKSİK DİYE DURMAK İSTEMEDİM

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu motosiklet sürücüsü Adem Topçu ile taraf avukatları katıldı. Şehit babası Turgut ile annesi Asiye Çangır ise duruşmaya ikamet ettikleri Sakarya'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmaya sanık sıfatı ile katılan ve söz verilen motosiklet sürücüsü Adem Topçu, savunmasında seyir halinde iken bir kez motorunun önünü kaldırdığını ancak makas attığı yönündeki iddiaları kabul etmediğini ileri sürdü. Belgeleri eksik olduğu uygulama noktasında durmak istemediğini iddia eden Topçu, "O sırada alkollü değildim, gece saatlerinde alkol almıştım. Sürüş anında kaskım da kolumdaydı. Uyuşturucu madde kullanmamıştım. Olay yerine geldiğimde uygulama noktasını gördüm, belgelerim eksik diye durmak istemedim. Personelin sol şeritte yolu kapatır halde olması nedeniyle 'sağ şeritten uygulamayı girmeden geçebilirim' diye düşündüm. Sağ tarafta bir personel gördüm, bana doğru geldi. Fren yaptım, sağdaki personele çarptım, kaza bu şekilde oldu" dedi.

DAHA ÖNCE DE SUÇ İŞLEMİŞ

Olay günü kasıtlı olarak bir davranışta bulunmadığını ifade eden sanık Topçu, "Motosiklet kullanıyorum, ben de ölebilirdim. Olan bitenden pişmanım, işin bu noktaya geleceğini ön görmedim" diye konuştu. Bu esnada şehidin ailesine yönelen Topçu, bilerek yapmadığını belirterek, aileye başsağlığı diledi.

Şehidin babası Turgut Çangır, çocuğunu ilk görev yeri olan Ordu'ya dualar eşliğinde gönderdiklerini söyleyerek, "Pişmanlığının gerçek olmadığını düşünüyorum, daha önceden de suç kayıtları var. Bu kaza değil, cinayettir. Bilerek bunu yapmıştır. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Şehit annesi Asiye Çangır ise hayalleri olan ve evlilik aşamasındaki oğullarının şehit düştüğünü ifade ederek, "Günlerdir ne yaşadığımı kimse bilemez. Hayalleri olan, evlilik hazırlığı yapan bir astsubaydı. Hayattan koparılmıştır. Bu olayda kasıt olduğunu düşünüyorum. Sanığın bu eylemi karşısında ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAM ETMESİNE KARAR VERİLDİ

Duruşmada, olayı gören toplam 10 tanığın beyanları da dinlendi. Tanıklardan U.E., olay günü trafikte kafasında kaskı olmayan motosiklet sürücüsü Topçu'nun hızlı seyrettiğini, radarı gördüğünde aracının arkasına geçtiğini anlattı.

Bir başka sürücü U.Ö. ise personelin sürücüye 'dur' demesine rağmen durmadığını gördüğünü, önce bir görevli personeli sıyırarak geçtiğini ardından da çarptığı Çangır'ın yaklaşık 50 metre savrulduğunu söyledi.

Motosiklet sürücüne noktada 'dur' ihtarını veren görevli T. G., "Motosiklet sürücüsünden şüphelendiğimiz için durdurmak istedik, hızını kesmedi, beni teğet geçti. 'Motosiklet durmayacak kendinizi sakının' diye bağırdım. Arkadaşlarım kendisini sağa ve sola attı. Olayın heyecanıyla Fatih Astsubayımız kendini kurtaracak hamleyi tam yapamadı" diye konuştu.

Kontrol noktasında görevli jandarma personelinin de tanık olarak beyanları dinlendi. Görevli personeller, motosiklet sürücüsünün hızlı bir şekilde geldiğini, dur ihtarına uymadığını ve kaçmaya çalıştığı esnada yeniden gaza bastığını, motosikletin plakasının takılı olmadığını ve sürücüde kask olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.