Avcılar'da altın sanıp imitasyon takı çaldılar; film gibi operasyonla yakalandılar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Avcılar'da altın sanıp imitasyon takı çaldılar; film gibi operasyonla yakalandılar

Avcılar\'da altın sanıp imitasyon takı çaldılar; film gibi operasyonla yakalandılar

Avcılar'da maskeli ve silahlı iki şüpheli, bir kuyumcudan imitasyon ziynet eşyalarını gasp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin saklandığı evde yapılan aramada, gasp edilen ziynet eşyalarının yanı sıra büyük miktarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

27.02.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da maskeli ve silahlı şekilde kuyumcuya gelerek vitrinde bulunan imitasyon ziynet eşyalarını gasbeden şüpheliler polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları eşyaları sakladıkları evde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları da belirlenen şüphelilerin soygun anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüphelilerin gasbettikleri ziynet eşyalarının imitasyon olduğunu, kendilerini yakalayan polislerden öğrendiği ortaya çıktı.

Olay Avcılar, Tahtakale Mahallesinde 21 Şubat Cuma günü saat 10.50 sıralarında meydana geldi. Mağdur H.B.'ye (39) ait kuyumcuya gelen maskeli ve silahlı 2 şüpheli içeride bulunanları ölümle tehdit ederek etkisiz hale getirdi. Vitrinde bulunan ziynet eşyalarını yanlarında getirdikleri çantaya dolduran şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı. İşyeri sahibinin ihbarının ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yeri sahibi H.B., gaspçılar geldiğinde henüz kasayı açmadığını şüphelilerin hırsızlığa karşı önlem olarak vitrine koydukları imitasyon ziynet eşyalarını gerçek sanıp çaldıklarını söyledi.

Altın sanıp imitasyon takı çaldılar! Film gibi operasyonla yakalandılar

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Gasp Büro Amirliği ve Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlattı. Soygun anının işyeri güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde siyah giyimli, yüzlerini maskeyle kapatan ve ellerinde silah bulunan 2 kişinin kuyumcuya girdikleri, birkaç dakika içinde vitrindeki takıları çantalarına koyarak yaya olarak olay yerinden kaçtıkları görüldü.

Altın sanıp imitasyon takı çaldılar! Film gibi operasyonla yakalandılar

SOYGUNDAN SONRA KULLANDIKLARI EŞYALARI YAKMIŞLAR

Gasp Büro Amirliği ekipleri görüntülerin izini sürerek şüphelilerin olaydan sonra boş bir inşaata girdiklerini, soygunda kullandıkları maske, bere eldiven gibi eşyaları burada yaktıklarını belirledi. Şüphelilerin bir vatandaşın "Neden yakıyorsunuz." sorusuna ise "Hava çok soğuk ısınmak için yakıyoruz" cevabını verdikleri belirlendi.

Altın sanıp imitasyon takı çaldılar! Film gibi operasyonla yakalandılar

ŞÜPHELİ SUÇ ARKADAŞLARININ YANINA KAÇTI

Avcılar'dan Şirinevler'e kadar kamera görüntüleri kullanılarak takip edilen şüphelilerin girdikleri ev kısa sürede belirlendi ve operasyon için düğmeye basıldı. Polis evin çevresinde güvenik önlemi alırken, şüphelilerden birinin operasyon sırasında arka sokakta olduğu belirlendi. Polisin "Dur" ihtarına uymayan şüpheliyi takibe alan polis, kaçan şüphelinin suç ortaklarının yanına gittiğini belirledi. Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Altın sanıp imitasyon takı çaldılar! Film gibi operasyonla yakalandılar

EVDE ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Şüphelilerin çaldıklarını sakladıkları evde polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Aramalarda gasbedilen ziynet eşyaları ele geçirilirken, çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu hapla, 3 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Arama sırasında bulunan ruhsatsız 3 tabanca, 472 gram kokain, 385 adet ecstasy uyuşturucu hap, 2 bin 240 adet uyuşturucu hapla, satışa hazır halde çok miktarda esrar ve 3 adet hassas teraziye el kondu.

Altın sanıp imitasyon takı çaldılar! Film gibi operasyonla yakalandılar

ALTINLARIN İMİTASYON OLDUĞUNU POLİSLERDEN ÖĞRENDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin bir süre sonra çaldıkları ziynet eşyaları satmayı düşündükleri, gasbettikleri 65 parça ziynet eşyasının imitasyon olduğunu, kendilerini yakalyan polislerden öğrendikleri bilgisi edinildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.Y. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Avcılar, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da altın sanıp imitasyon takı çaldılar; film gibi operasyonla yakalandılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul’daki toplantısı başladı Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı
10:36 Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar
09:43 Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı
07:46 Tarihi çağrı bugün gelebilir Diyarbakır ve Van’a dev ekranlar kuruluyor Tarihi çağrı bugün gelebilir! Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor
04:21 Fas Kralı “bu yıl ülkede kurban kesilmemesi“ çağrısında bulundu Fas Kralı "bu yıl ülkede kurban kesilmemesi" çağrısında bulundu
15:38 Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi
15:32 DEM Parti’nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu DEM Parti'nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu
15:30 Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor
15:13 Beyaz Saray Trump’ın elindeki morluğa açıklık getirdi Beyaz Saray Trump'ın elindeki morluğa açıklık getirdi
15:03 Kartalkaya komisyonunda gerginlik Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
15:00 Nagihan Karadere’den Hakan Hatipoğlu’na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın Nagihan Karadere'den Hakan Hatipoğlu'na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 11:29:11. #1.13#
SON DAKİKA: Avcılar'da altın sanıp imitasyon takı çaldılar; film gibi operasyonla yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.