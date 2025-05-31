1,1 milyar TL işlem hacmi olan organize suç örgütüne dev operasyon - Son Dakika
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1,1 milyar TL işlem hacmi olan organize suç örgütüne dev operasyon

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1,1 milyar TL işlem hacmi olan organize suç örgütüne dev operasyon
31.05.2025 19:21  Güncelleme: 20:06
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1,1 milyar TL işlem hacmi olan organize suç örgütüne dev operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1,1 milyar lira işlem hacmi bulunan organize suç örgütü üyelerine yönelik Aydın merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında elebaşının da bulunduğu 20 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerince Aydın merkezli Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul'da 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini aktardı.

"1 MİLYAR 150 MİLYON LİRALIK PARA HACMİNE ULAŞTILAR"

Operasyonlarda elebaşı H.Ö'nün de içinde bulunduğu 20 şüphelinin yakalandığını ve tamamının tutuklandığını belirten Yerlikaya, şüphelilerin tatil için bir işletmeye başvuranların kart bilgilerini ele geçirdikleri, kart bilgileriyle elde ettikleri haksız kazançları "şirinleme yöntemi" ile kendi hesaplarına aktardıkları, paravan şirketler aracılığıyla taşınmaz alım satımı yaparak kara para akladıkları ve MASAK verilerine göre 1 milyar 150 milyon liralık para hacmine ulaştıklarının tespit edildiği bilgisini verdi.

1,1 milyar TL işlem hacmi olan organize suç örgütüne dev operasyon

"484 BANKA HESABI, 16 TAŞINMAZ, 1 ŞİRKET VE 14 ARACA EL KONULDU "

Yerlikaya, yakalanan şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından savcılıklarca soruşturma başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Operasyon sonucu çok miktarda döviz ile çok sayıda cep telefonu, bellek ve tablet ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait 484 banka hesabı ile 201,5 milyon lira değerinde 16 taşınmaz, 1 şirket ve 14 araca el konuldu.

1,1 milyar TL işlem hacmi olan organize suç örgütüne dev operasyon

"OPERASYONLARIMIZA ŞAFAK SÖKERKEN DE GÜN BATARKEN DE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Aydın Valimizi, operasyonu koordine eden Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Aydın İl Jandarma Komutanımızı, kahraman jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımıza şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam ediyoruz."

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

Aydın'da Büyük Organize Suç Operasyonu: 1,1 Milyar TL Hacimli Çeteye Darbe
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 1,1 milyar TL işlem hacmi olan organize suç örgütüne dev operasyon - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Szka788304:
    en büyük organize suç örgütü ibb de cumhuriyet tarihinin en büyük soygunu 1 0 Yanıtla
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