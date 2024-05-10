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Aralarında Aydın'ın da bulunduğu 20 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında, il genelinde yapılan çalışmalarda 3 bin 650 uyuşturucu hap ve 85 sokak satıcısı yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, 230 ekip ve 980 Jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ağrı, Kastamonu, Amasya, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Sakarya, Van, Bingöl, Aydın, Tekirdağ, Çanakkale, Hatay, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kayseri olmak üzere 20 ilde "Narkoçelik-16" operasyonları düzenlendi.

20 ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-16" operasyonlarında, 700 kilogram Uyuşturucu Madde ve 13 bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi. 366 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.

Aydın'da 3 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi

Narkoçelik-16 operasyonunda Aydın'da İl Jandarma Komutanlığının yaptığı çalışmalarda, 3 bin 650 adet uyuşturucu hap ve muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 85 sokak satıcısı ise yakalandı. - AYDIN