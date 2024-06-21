Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında 13 ev küle döndü - Son Dakika
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında 13 ev küle döndü

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede mahalledeki diğer evlere de sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, 11'i metruk olmak üzere 13 ev tamamen küle döndü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

21.06.2024 21:26  Güncelleme: 21:28
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında 11'i metruk olmak üzere toplam 13 ev tamamen yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında 13 ev küle döndü

ALEVLER KISA SÜREDE DİĞER EVLERE DE SIÇRADI

Olay, kırsal Pınarlı Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallenin üst kısmındaki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla büyüyerek mahalledeki diğer evlere sıçrayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında 13 ev küle döndü

13 EV TAMAMEN KÜLE DÖNDÜ

Havadan yangın söndürme uçağının da destek verdiği yangında 11'i metruk olmak üzere toplamda 13 ev tamamen yandı. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı. 112 Sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri de destek için hazır bulundu. Mahalle sakinlerinin de büyük destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında Bozdoğan Belediyesi de ekiplere su ve ayran desteği verdi. Büyük korkunun yaşandığı yangında taş ve ahşaptan oluşan evlerin sadece baca ve duvarları ayakta kaldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında 13 ev küle döndü

VALİ İNCELEME YAPTI

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, Aydın İl jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir, Bozdoğan Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Mammacı, Bozdoğan İlçe jandarma Komutanı Binbaşı Onur Keysan ile birlikte yanan evlerin bulunduğu mahalleye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında 13 ev küle döndü

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Canbolat yaptığı açıklamada, "İlimizde bugün 3 ayrı yerde yangın gerçekleşti. Koçarlı ilçemiz Satılar Mahallesi'nde 2 evde başlayan yangın ormana sıçradı. Nazilli ilçemizde bir ev yandı. Büyük yangınımız ise Bozdoğan Pınarlı Mahallemizdeki bir evde başladı ve 11'i metruk olmak üzere 13 ev yandı. Yangınların tümü kontrol altına ve soğutma çalışmaları sürüyor. Bozdoğan'daki yangına 2 uçak, 5 itfaiye, 2 arazöz, 5 iş makinası, 20 itfaiye personeli olmak üzere toplamda 70 personelle müdahale edildi. Her üç yangında da can kaybı ve yaralımız yok. Vatandaşlarımız büyük geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında 13 ev küle döndü

Konuşmasının sonunda vatandaşları da uyaran Vali Canbolat, "Görüldüğü üzere mevsim şartları çok ağır ve sıcak geçiyor. Nem oranları düşük. Bütün vatandaşlarımızın orman yangınları ve diğer yangınlar konusunda daha duyarlı davranmalarını istirham ediyorum. Herkese büyük geçmiş olsun" dedi.

Aydın\'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında 13 ev küle döndü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında 13 ev küle döndü - Son Dakika

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