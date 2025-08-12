Bakan Yerlikaya: "Çanakkale\'deki yangın tümüyle kontrol altına alındı"

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangın hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün saat 14.25 itibarıyla tümüyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da devam ediyor" dedi.

Yangın, dün saat 13.30 sıralarında Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu bugün saat 14.25'te kontrol altına alınarak bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Yangın sebebiyle Çanakkale'ye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangından etkilenen Jandarma Özel Eğitim Komutanlığı, Güzelyalı Deniz Polis Eğitim Merkezi, Güzelyalı'da evleri yanan vatandaşları ve tahliyeler sonrası KYK Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdunda kalan vatandaşları ziyaret etti. Ardından Bakan Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü GAMER Toplantı Salonu'nda yangın ile ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Güzelyalı köyünde çıkan yangının büyüklüğü ulusal çapta"

Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çanakkale ilimizde 1 Mayıs 2025 tarihinden bugüne kadar 115 orman yangını meydana gelmiştir. 115 orman yangının 106'sı seviye 1, 4'ü seviye 2, 5'i seviye 3 olarak tespit edilmiştir. Seviye 3 ulusal çapta büyük yangın. Bir de seviye 4 var ki o uluslararası çapta olan yangın. Şükürler olsun ki bugüne kadar o büyüklükte bir yangın olmamıştır. Bunu bu sabah gelirken kıymetli kabine arkadaşım Sayın İbrahim Yumaklı bakanımızdan aldık. Bu güzel şehrimizde dün yani 11 Ağustos 2025 tarihinde Güzelyalı köyü civarında seviye 3 olarak büyük bir yangın maalesef oldu" dedi.

"Çanakkale'nin yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangındı"

Çanakkale'deki yangının tamamen kontrol altına alındığını belirten İçişleri Bakanı Yerlikaya, "12 Ağustos yani içinde bulunduğumuz bugün saat 14.25 itibarıyla tümüyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da devam ediyor. Biz gelirken uçaktan bütün güzergahta gezdik. Bu yangın tamamen Çanakkale'nin yerleşim alanını tehdit eden, olumsuz etkileyen bir yangındı. Dolayısıyla yangının ilk anından itibaren kıymetli valimizin koordinasyonunda, buradaki Güzelyalı Yangın Harekat Merkezi'nde hemen acil durum yönetim merkezi AFAD olarak bir koordinasyon başlatıldı. Bin 645 personel, 16 hava aracı, 489 kara aracı, 12 STK'dan 145 gönüllü, 8 ilden 13 araç ve 94 arama kurtarma personeliyle tam anlamıyla bir seferberlik ruhuyla yangın saat 14.25 itibarıyla kontrol altına alındı" dedi.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini aktaran İçişleri Bakanı, "Devletimizin tüm kurum kuruluşları, belediyeler, komşu vilayetler, bu civardaki bütün arkadaşlarımız, her biri hiç çağrılmadan desek tam da onu anlatmış oluruz. Böyle bir yangın zamanında bizim değerlerimiz neyse onu tam olarak yansıttığımız gibi aynı zamanda AFAD tercümesiyle Türkiye Acil Müdahale Planı tam kapsamında Çanakkale'de, merkezde burada valimizin koordinasyonuna, nihayetinde AFAD olarak da hem merkezdeki AFAD başkanlığındaki koordinasyon merkezinde devletimizin tüm kurum kuruluşları hepsi gerçekten gece uyumadılar ve yangını 14.25 itibarıyla şükürler olsun ki kontrol altına aldılar. Çanakkale'mizi bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her zaman söylediğimiz duayı yapıyoruz. Allah tekrarından ve bildiğimiz, bilmediğimiz tüm afetlerden Çanakkale'mizi güzel şehrimizi korusun diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yangında 2 bin 220 vatandaş tedbir amaçlı güvenli bölgelere tahliye edildi"

Vatandaşların can güvenliği için yapılan tahliyeler hakkında detaylı bilgiler veren Yerlikaya, "Dünkü yangın Çanakkale'mizin merkezini tehdit ederken, olumsuz etkilerken güvenli bölgelere tahliyeyle ilgili önemli bir hizmet verildi. Gerçekten takdire şayan bir koordinasyonla bunlar yapıldı. 13 noktadan bu orman yangını sebebiyle bin 983 karayolundan, 237 vatandaşımız deniz yolu olmak üzere toplam 2 bin 220 vatandaşımız güvenli bölgelere tahliye edildi. Tahliyelerde görev olan özellikle deniz tahliyesini burada anlatmak lazım. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Polisi, Gestaş, Liman Başkanlığı, Tarım Müdürlüğüne ait botlar görev yaptı ve yürekten takdir ediyorum her birini. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Bugün ziyaretine gittiğim şu anda geçici barınma hizmetini verdiğimiz vatandaşlarımız da gerçekten minnettarlar. Her birine tekrar bakanlar olarak teşekkür ediyorum. Bu tahliye sürecinde yani güvenli bölgelere alınan 2 bin 220 vatandaşımızdan 161 kendi isteğiyle müracaat ettiler. Biz de onları Kredi Yurtlar Kurumu öğrenci yurdunda, KYK yurdunda misafir ediyoruz. Hakeza her böyle afet döneminde olduğu gibi dünkü yangında da Türk Kızılay'ın koordinasyonda Beslenme Çalışma Grubu gerçekten güzel hizmetler yaptı. Sadece Kızılay'ımızın kendisi değil aynı zamanda Diyanet Vakfı, Çanakkale Belediyesi, komşu vilayetlerden gelen belediyeler ve diğer STK'lar her birine müteşekkiriz" şeklinde konuştu.

"Yangın bölgesinde elektirik ve doğal gaz çalışmaları yoğun şekilde sürüyor"

Yangın bölgesinde enerji çalışmaları hakkında bilgiler veren Ali Yerlikaya, "Enerji çalışma grubuyla ilgili şunları paylaşmamız lazım. Tedbir amaçlı böyle durumda, özellikle yerleşim alanına yaklaştıkça biz yine Orman Genel Müdürlüğümüz, Orman Bölge Müdürlüğümüz, buradaki yangın merkezimizden hemen doğal gazla ilgili enerji, elektrikle ilgili uyarıları dikkate alarak tedbir amaçlı kesintiler yapıldı. Şu ana kadar 2 bin 945 aboneye elektrik enerjisi verildi. Ama Çınarlı köyü ve Güzelyalı'daki toplam bin 131 aboneye henüz o yangından etkilenen 2 trafonun onların yapım süreçleri devam ettiği için biter bitmez orada vatandaşlarımızın elektrikleri verilecek. Doğal gazda biraz daha sabretmemiz gerekecek. Doğal gaz hat ve kutularında meydana gelen hasarlardan dolayı bin 400 binada toplam 3 bin 200 abonemize maalesef doğal gaz verilememekte. Vatandaşlarımızın güvenliği için burada şu an için verilemiyor ama orada da doğal gazla ilgili olan firma dağıtım firması gerçekten cansiperane gayret gösteriyor, tıpkı elektrik dağıtım şirketi gibi. Bunlar da en kısa zamanda verilecek. Buradan ekranları başında bizi izleyen Çanakkale hemşehrilerimize bir uyarı. Biliyorlar ama hatırlatmak babından söylüyorum. Doğal gaz için 186'yı, elektrik için 187 acil çağrı numaralarından bununla ilgili ne kadar daha sabretmeleri gerektiğiyle ilgili bakiye zamanın ne kadar olduğu ile ilgili detaylı bilgileri alabilirler" dedi.

"Yangında 139 vatandaş olumsuz etkilendi"

Çanakkale'de yaşanan yangında etkilenenelerin çoğunun sağlığına kavuşarak taburcu olduğunu aktaran Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Sağlıkla ilgili değerli arkadaşlar 139 vatandaşımız yangından olumsuz etkilendi. Sağlık il müdürümüzden buradaki yapmış olduğumuz toplantılarda da bilgi aldık. Ama şu anda tedavisi devam eden hastanede kalan 4 vatandaşımızın olduğunu ifade etmek istiyoruz. Onların da genel sağlık durumları iyi. Yakın zamanda inşallah onlar da diğer taburcu olan vatandaşlarımız gibi sağlıklarına kavuşup oradan taburcu edilecekler. Biz hem taburcu olanlara hem de tedavisi devam eden vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

"Sabahın ilk vakitlerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı"

Hava aydınlanır aydınlanmaz hasar tespit çalışmalarına başlandığına dikkat çeken Bakan Ali Yerlikaya, "Sabahın ilk vakitlerinde hasar tespit çalışmaları başladı. Binalarımızla ilgili hasar tespitlerini, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 7 ekip kurulduğunu ve ben de o ekipleri ziyarette gördüm. Arkadaşlarımız bugün tamamlayamasalar bile yarın öğlene doğru bu çalışmayı bitirecekler. Zarar tespitiyle ilgili defterdarımız bu işin sorumlusu. Onun kurmuş olduğu 15 ekip var. Onlar da aynı şekilde gayet güzel, titiz bir çalışma yapıyorlar. Buradan ekranları başında bizi izleyen Çanakkaleli hemşehrilerimize şunu söyleyelim. Gerek hasar tespiti, gerek zarar tespitiyle ilgili 112'ye gelen çağrılar bunları biz önceliyoruz. Mahalle muhtarlarımıza, kaymakamlarımıza işte buraya arayanlar bunların tamamına biz gittiğimiz gibi oraya geldiğimiz çalışırken 'şu eve de', 'şurada da', 'şurada da' diye işaret edilen, rica olunan tüm yerlere baş göz üstüne bunların tamamına arkadaşlarımız, ekiplerimiz gerek zarar gerek hasarla ilgili tespitlerini yapacaklar ve buradaki süreçte devam edecek. Muhtemelen diyoruz şu ana kadar bize şifahen telefonla veya yazıyla müracaat edenleri biz yarın akşama doğru bitirmiş oluruz. Ama onun haricinde de müracaatın süresi var. Gelen her müracaatta arkadaşlarımız sabırla karşılayacaklar ve sonuçlandıracaklar" ifadelerini kullandı.

"Kaynakla ilgili şükürler olsun bir sorunumuz yok"

Zarar tespit çalışmaları çerçevesinde yapılan harcamalara ve bütçeye değinen Ali Yerlikaya, "Bu ana kadar zarar tespitleri yapılan 15 Temmuz yangınımız var biliyorsunuz. Bir de 8 Ağustos yani bundan az evvel olan bir yangın vardı. Onlarla da ilgili biz şu ana kadar yapılan zarar tespitlerinden sonra destek ödemesi bağımında 35 aileye bu ana kadar valimizin koordinasyonunda 2 milyon 215 bin hesaplarına aktarıldığında altını çizmek istiyorum. Nihayetinde dünkü başlayan bugün biten bu yangının da zarar tespitleri bittikten sonra onların da hesaplarına efendim destek ödemelerini yine kıymetli valimiz yapacak. Şu ana kadar biz vali emrine 6 milyon 800 bin lira bir ödenek aktardık. Kaynakla ilgili şükürler olsun bir sorunumuz yok. Ne zamana kadar? Bununla ilgili bir ilave bir valimizin bir arzusu olduğu zaman da AFAD Başkanlığımız süratle hesaplarına bunu gönderecektir" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya ve berberindeki heyet yangından etkilenen alanları gezerek vatandaşları ziyaret etti

Yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı, "Ben bugün ziyaretlerde bulundum. Valimiz, milletvekilimiz, belediye başkanımız, buradaki bulunan ilgili acil durum koordinasyon merkezimizdeki arkadaşlarımızla beraber ilk önce orman yangın koordinasyon merkezimize gittik. Biliyorsunuz orada devamlı 3 uçak 5 helikopter daim duruyor ama Edremit'te de var biliyorsunuz. Dolayısıyla biz bir orman şehriyiz. Aynı anda burada Allah muhafaza bir yangın olduğu zaman süratle aksiyon alan bir orman yangın koordinasyon merkezimiz var. Çok kıymetli Bekir Bey var, genel müdürümüz var ve bölge müdürümüz var. Hepsi buradalardı. Onlar hem geçmiş olsun hem de çabaları, gayretleri, yorulmak bilmeyen bu gerçekten muhteşem çabalarından dolayı kendilerine tebrik ettik. Çınarlı köyü, Dardanos mevkii ve Güzelyalı köyümüzü ziyaret ettik. Orada özellikle hem hasar tespit çalışmalarındaki arkadaşlarımızı gördük. Onlara kolaylıklar dilediğimiz gibi orada yangından etkilenen evlerdeki bulunan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Onlara geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Aynı zamanda bizim emniyetimizin ve jandarmamızın da biliyorsunuz eğitim tesisi var. Azda olsa onların da olumsuz etkilendikleri yerler var. Hem geçmiş olsun dileklerimizi hem de daha bugünden onlar da tekrar onarımla ilgili, bakımla ilgili süreçleri başlatmışlar ve en son olarak da Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Terzioğlu Kız Yurdu'nu ziyaret ettik. Orada kalan öğrencilerimiz vardı. Kampa gelen sporcularımız vardı. Hem de bizim huzurevinden gelen büyüklerimiz vardı. Onların ellerinden öptük, onlara geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" ifadelerini kullandı.

"Bir takım olarak tek yürek olarak bir hemşehri bilinciyle"

Yangın söndürme çalışmaları konusunda yüksek bir koordinasyon ve uyum olduğunu belirten Yerlikaya, şu sözlerle açıklamasını bitirdi:

"Öncelikle Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ve onun şahsında Orman Genel Müdürlüğümüze, hem hava unsurlarımız hem kara unsurlarımızda çalışan bütün orman işçilerimize, orman çalışanlarımıza yürekten tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Her birine minnettarız. Gerçekten bu sene 1 Mayıs'tan bugüne Türkiye'nin her yerindeki orman yangınlarında destan yazıyorlar. Bu şehirlerdeki valilerimiz bütün görevini bir tarafa bırakıyor ve ortada bir orman yangını, böyle bir afet varken valilerimiz kendi emirlerindeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte şehrin belediyesi, belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları veya büyükşehir belediyesi bir takım olarak tek yürek olarak bir hemşehri bilinciyle yine AFAD koordinasyonunda bu yangınları bir an önce söndürmek noktasında gerçekten fevkalade mücadele ediyorlar. Bizim tüm orman yangınlarında büyük bir tercümemiz var. Tüm afet türleriyle ilgili AFAD koordinasyonunda Türkiye'ye acil müdahale planlarımız Türkiye genelinde ama 81 ilde hangi türden bir afet olursa kimin nerede nasıl hareket edeceğiyle ilgili planlarımız var. Çanakkale tam planımız kapsamında da bu yangında valimizin koordinasyonunda ben geldim önce burada arkadaşlarımızdan değerlendirmeleri istişareleri aldık. Gördüğüm şey şu, diğer illerde gördüğüm gibi bu şehrimize şükürler olsun ki valimizin başkanlığında hiç seçilmiş atanmış ayrımı yapılmaksızın büyük bir uyum var. Büyük bir destek var. Ben kendilerini, her birini tebrik ediyorum. Allah da başta orman yangınları olmak üzere, deprem olmak üzere tüm afet türlerinden Çanakkale'mizi ve ülkemizi de korusun diyoruz." - ÇANAKKALE