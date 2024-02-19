Bakan Yerlikaya: 'Kafes-43' operasyonlarıyla 12 ülke tarafından aranan 23 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: 'Kafes-43' operasyonlarıyla 12 ülke tarafından aranan 23 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kafes-43' operasyonları çerçevesinde, INTERPOL tarafından 12 ülkede aranan 23 şahsın yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin çeşitli suçlardan arama kayıtları olduğu belirlendi. Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerine teşekkür ederek, uluslararası organize suç örgütlerine karşı mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

19.02.2024 13:28  Güncelleme: 13:31
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Bakan Yerlikaya: "6 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-43' operasyonlarıyla 12 ülke tarafından haklarında INTERPOL'ün Kırmızı Bülten, Yeşil Bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 23 şüpheli yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde 'Kafes-43' operasyonları çerçevesinde, INTERPOL tarafından 12 ülkede Kırmızı Bülten, Yeşil Bülten ve difüzyon mesajı ile aranan 23 şahsın yakalandığını bildirdi.

Operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İnterpol Europol Daire Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonucu İl Emniyet Müdürlüklerimizce, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Van olmak üzere 6 ilde; Almanya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kore, Irak, İran, İsviçre, Kazakistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 12 ülke tarafından haklarında Interpol'ün Kırmızı Bülteni, Yeşil Bülteni ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) arama kaydı olan 23 şahsa yönelik 'Kafes-43' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; adam öldürme, terör suçları, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kara para aklama, suç örgütlerine üye olma, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edildi. İnterpol tarafından aranan ve Emniyetimizin yaptığı titiz incelemelerden sonra Ülkemizde olduğu belirlenen 23 kişinin tamamı yakalandı. Emniyet güçlerimiz taramalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerine teşekkür

Operasyonu icra eden kolluk kuvvetlerine teşekkürlerini ileten Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya: \'Kafes-43\' operasyonlarıyla 12 ülke tarafından aranan 23 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: 'Kafes-43' operasyonlarıyla 12 ülke tarafından aranan 23 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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