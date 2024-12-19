Bakanlık bazı çocuk kıyafetlerini piyasadan toplatıyor

Gıdada ardı ardına yaşanan sahtekârlık Tarım Ve Orman Bakanlığı'nca ifşa edilirken Ticaret Bakanlığı da piyasadaki ürünleri mercek altına aldı.
Bakanlık, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nden yapılan incelemeler sonucu vatandaşların sağlığını etkileyecek ürünleri yayımlamaya devam ediyor. Listeye eklenen ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı, piyasada olan ürünler için ise toplatma kararı verildi.
ÜRÜN GRUBU: Giyim Eşyaları
MARKA: Ketche Frit Düğmeli Kiremit Elbise Barkod No:905900010095
MODEL/ SERİ NO/ PARTİ NO: 905900010095
ÜRÜN TANIMI: Ketche Frit Düğmeli Kiremit Elbise
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: 'Kurşun' Bakımından Mevzuatta Belirtilen Limitlerin Üzerinde Olduğu İçin İnsan Sağlığını Etkileyecek Risk Taşıdığı Tespit Edilmiş Olup Ürün İlgili Teknik Mevzuata Uygun Değildir.
ÜRÜN GRUBU: Kol Saati Kayışı
MARKA: Shiny Group- Recep Bürkek
MODEL/ SERİ NO/ PARTİ NO: 8812471007714
ÜRÜN TANIMI: Shinytech Akıllı Saat Kordonu
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: En 1811:2023 Standardı Kapsamında Nikel Bakımından Testten Geçemediği Tespit Edilmiştir.
ÜRÜN GRUBU: Bebek Giyim
MARKA: Civil Baby
MODEL/ SERİ NO/ PARTİ NO: 3919/171303919Y31
ÜRÜN TANIMI: Puanlı Fırfırlı Takım
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Test Raporu Sonucunda Serbest Uçlarda Düğüm Mevcut Olduğu Ve Bu Durumun Ts En 14682 Standardının 3.2.3 Maddesindeki Gerekliliği Sağlamadığı Görülmüştür.
ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim
MARKA: Louren
ÜRÜN TANIMI: Louren Marka "Pembe-Beyaz Kareli Çocuk Bikini Takımı
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ts En 14682 (Çocuk Giysilerinde Güveklik -Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon Ve Büzme İpleri - Özellikler) : Ürünün Boyun Bölgesinde Açık Uç Bulunması Nedeniyle Standardın 3.3.6 Maddesindeki Gerekler İle Sırt Bölgesinde Açık Uçlu Fonksiyonel Kordon Bulunması Nedeniyle Standardın 3.6.1 Maddesindeki Gerekleri Karşılamamaktadır.
ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim
MARKA: Miss Seremix
MODEL/ SERİ NO/ PARTİ NO: Kod:2230
ÜRÜN TANIMI: 2'Li Takım
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Üründe Bulunan Fonksiyonel Kordon Standartta Belirtilen Ölçülere Uymamaktadır.
ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim
MARKA: Morçilek
MODEL/ SERİ NO/ PARTİ NO: Model No:508
ÜRÜN TANIMI: Kız Çocuk Elbisesi
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Üründe Buluna Büzme İpi Sabitlenmemiş Ve Büzme İpinde Üç Boyutlu Süslüme Ve Düğüm Bulunmaktadır. Ürün Üzerinde Bulunan İnci Parçalar 23,53N ' Da Koptuğundan Boğulma Ve Aspirasyon Riski Oluşturmaktadır.
ÜRÜN GRUBU: Bebek Giyim
MARKA: Zıpır Gülravaniç
MODEL/ SERİ NO/ PARTİ NO: 520-Zıpır
ÜRÜN TANIMI: 10'Lu Hastane Çıkışı
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Numunelerin Üzerine Isı İle Yapıştırılmış Tüm Aksesuarların Yıkama Sonrası Dökülmesi Gerçekleşmiştir.
ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim
MARKA: Babylia
MODEL/ SERİ NO/ PARTİ NO: Kod:1014
ÜRÜN TANIMI: Kız Mevlüt Seti 0-3 Ay Kod:1014
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Üründe Bulunan Erkek Çıtçıt 63,2 N(Min Kopma Kuvveti: 70 N) İle, Dişi Çıtçıt 43,9 N(Min Kopma Kuvveti: 70 N) İle Kopmuştur. Ts En 71-1 Standardına Göre Yapılan Değerlendirmede Kopan Çıtçıtlar Küçük Parça Silindirine Girdiğinden Kalır Sonuç Almıştır. Küçük Parça Silindirinden Geçen Parçalar 36 Aylıktan Küçük Çocuklar İçin Boğulma Veya Aspirasyon Riski Bulunduğundan Potansiyel Risk Taşımaktadır.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bakanlık bazı çocuk kıyafetlerini piyasadan toplatıyor - Son Dakika
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