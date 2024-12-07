Beylikdüzü'nde Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beylikdüzü'nde Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı

Beylikdüzü\'nde Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı

Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Apartman sakinleri, patlamanın apartman görevlisinin doğalgaz açarak intihar girişiminden kaynaklandığını iddia etti. Olay sonrası binalar tahliye edildi ve belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladı.

07.12.2024 13:39  Güncelleme: 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı patlamada apartman sakinleri apartman görevlisinin doğalgaz açarak intihar ettiği iddiasında bulundu. Apartmanda oturan vatandaşlar patlama sonrası evlerini tahliye etmeye başladı.

"AİLESİ TERK ETMİŞ BİR GÜN ÖNCE"

Patlamanın yaşandığı apartmanda oturan Gülizar Doğan şunları söyledi: "Gece 02.00'den saat 04.00'e kadar herkes Whatsapp grubunda konuştu ama hiç kimse bir yeri aramamış. 01.59'da bir kadın yazıyor 'Doğalgaz kokusu' geliyor. Öbür taraftan kadınlar konuşuyor 'Gaz kokusu geliyor' diye. Hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. Saat 04.00'e kadar konuşmalar oluyor. Böyle devam etti ve 07.35'te felaketi yaşadık. İntihar olabilir. Ailesi terk etmiş bir gün önce. Çoluk çocuğu ve eşi bir gün önce evden gidiyorlar. Adam da ölü bulunuyor, planlı olabilir.

"APARTMANDA ÇÖPLER DAHİ TOPLANMAMIŞ"

Kendisi kapıcımızdı. Bir gün önce apartmanda çöpler dahi toplanmamış. Aile içi bir tartışma yaşamışlar. O şekilde de terk ediyorlar. 3-4 aydır bizim binadaydı. Kendisinde bir tuhaf haller olduğunu hissediyordum ama böyle bir plan yapacağını bilmiyordum. Ailesiyle tartışıyor ve onlara öfkesinden muhtemelen bu planı yapıyor."

Patlama sonrası binadaki vatandaşların eşyalarını almaları için izin verildiği ve bazı vatandaşların ise evcil hayvanlarını da binadan çıkardığı görüldü.

Öte yandan, hasar alan apartmanda Beylikdüzü Belediyesi ekiplerinin temizleme çalışmaları devam ederken, patlama sonrası apartman önünde park halindeki zarar gören araçlar çekici yardımıyla çekilmeye başlandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Beylikdüzü, Politika, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:46 Suriye’de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam’a 20 kilometre kaldı Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 20 kilometre kaldı
12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
17:44 Galatasaray’dan tarihi Lionel Messi hamlesi Galatasaray'dan tarihi Lionel Messi hamlesi
17:34 Esad için yolun sonu geliyor mu Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
17:25 Yeşilçam’ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi Yeşilçam'ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi
17:10 Mehmet Aslan: Babamın tek vasiyeti “Kumar oynama“ oldu Mehmet Aslan: Babamın tek vasiyeti "Kumar oynama" oldu
16:55 Galata Kulesi’nden düşen genç hayatını kaybetti Görüntüler kan dondurdu Galata Kulesi'nden düşen genç hayatını kaybetti! Görüntüler kan dondurdu
16:49 Sigorta sektöründe dev satın alma Sigorta sektöründe dev satın alma
16:36 Dursun Özbek’ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu Dursun Özbek'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu
16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
16:33 İnternetten 100 liraya matkap alan adam paketten çıkanı görünce kendini böyle teselli etti İnternetten 100 liraya matkap alan adam paketten çıkanı görünce kendini böyle teselli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 14:47:09. #1.13#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.