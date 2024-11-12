Bolu'da 1999 Depremi Yıl Dönümünde Kapsamlı Tatbikat Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bolu'da 1999 Depremi Yıl Dönümünde Kapsamlı Tatbikat Düzenlendi

Bolu\'da 1999 Depremi Yıl Dönümünde Kapsamlı Tatbikat Düzenlendi

Bolu'da, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümünde, 7.2 büyüklüğündeki senaryo ile gerçeğini aratmayan bir tatbikat gerçekleştirildi. AFAD koordinasyonunda yapılan tatbikatta, deprem sonrası yaşanabilecek durumlar canlandırıldı. Tüm kurumlar koordineli bir çalışma sergileyerek afet hazırlığı konusunda önemli bir gösterim sundu.

12.11.2024 17:25  Güncelleme: 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da 12 Kasım 1999 depreminin yıl dönümünde gerçeğini aratmayan kapsamlı bir tatbikat düzenlendi. Tatbikat olacağını bilen ancak saatini bilmeyen ekipler, telefonlarına gelen bildirimin ardından harekete geçti. 7.2 büyüklüğündeki senaryoda depremzede yakınlarının tepkileri de canlandırıldı. Tüm ekiplerin koordineli şekilde çalıştığı tatbikat, hem profesyonellik hem de afete hazırlık açısından göz doldurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümünde Bolu'da tatbikat düzenlendi. 7.2 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla başlayan tatbikatta, kimsenin önceden haberdar olmadığı bir saatte onlarca kurumun personeline bildirim gönderildi. Tatbikatın başlamasıyla birlikte ekipler hızla harekete geçti. Tatbikat, tüm hazırlıkların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Tatbikat gerçeği aratmadı

Senaryo gereği Bolu, Düzce, Sakarya, Çankırı, Karabük, Ankara ve Zonguldak illerini etkileyen 7.2 büyüklüğündeki depremin etkileri canlandırıldı. Eş zamanlı olarak başlatılan tatbikatta Bolu'ya; Bursa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Bilecik, Kırıkkale, Bartın, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Uşak ve Tekirdağ illerinden AFAD ekipleri yönlendirildi. Enkaz altındaki kişilerin kurtarılması sırasında, senaryo gereği yakınlarının enkaz alanlarına girmeye çalıştığı görüldü. Tatbikat, ilk 24 saat boyunca kesintisiz olarak devam edecek ve yarın sabah saatlerine kadar sürecek. Senaryoya göre, depremden 1 milyon 314 bin 742 kişi ve 382 binden fazla bina etkilendi. Ekipler, belirlenen enkaz alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Her şey senaryoya uygun şekilde yapıldı

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada tatbikata ilişkin detayları aktardı. Bölgesel bir tatbikat gerçekleştirildiğine dikkat çeken Aydın, "Senaryo gereği Çamyayla köyünde 7.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, sadece ilimizi değil, çevre 7 il ve 39 ilçeyi etkiledi. Sabah saat 10.30 civarında planlanan tatbikat kapsamında, koordinasyon kurulumuz saat 10.50 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezinde toplandı. Yine senaryo gereği, koordinasyon kurulu üyelerinden Bolu ve ilçelerinin genel durumu hakkında bilgi alındı. Hemen ardından kaymakamlarımızla görüntülü görüşerek, senaryoya uygun şekilde muhtemel zararlar, can kayıpları, yaralılar ve yıkılan binalarla ilgili bilgiler alındı" dedi.

Tatbikatın, muhtemel bir afet durumunda tüm kurumların koordine olabilmesi amacıyla yapıldığını vurgulayan Vali Aydın, "Senaryo gereği 9 ilimizden Bolu'ya ekipler sevk edildi. Belediye başkanlığımız, garnizon komutanlığımız, emniyet ve jandarma birimlerimiz senaryo çerçevesinde koordineli bir çalışma sergiledi. Allah devletimizi, milletimizi ve ülkemizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, 3-sayfa, Deprem, Sağlık, Yaşam, Düzce, AFAD, bolu, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da 1999 Depremi Yıl Dönümünde Kapsamlı Tatbikat Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:20 ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’ta resmen başlıyor ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor
16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
12:15 Çin’de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
23:24 Trump’ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
23:23 Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig ekibi listeye damga vurdu Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig ekibi listeye damga vurdu
22:41 Akaryakıt istasyonunda bir anda yere yığılan şahıs hayatını kaybetti Akaryakıt istasyonunda bir anda yere yığılan şahıs hayatını kaybetti
22:30 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş
22:24 Ersin Korkut, insanlarla dalga geçe geçe yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapmış Ersin Korkut, insanlarla dalga geçe geçe yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapmış
22:24 CHP İl Başkanı ve Doktor Şenyürek’e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı CHP İl Başkanı ve Doktor Şenyürek'e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı
22:22 Emre Belözoğlu’ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 17:50:47. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da 1999 Depremi Yıl Dönümünde Kapsamlı Tatbikat Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.