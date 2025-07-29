Bursa\'da acı tablo! Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi

Bursa'nın Harmancık ilçesinde başlayan yangın ile mücadelede ekipler 4'üncü günü geride bıraktı. Havadan ve karadan çevre illerden gelen çok sayıda ekip gece gündüz durmaksızın alevlere müdahalede bulundu.

BURSA'DA YANAN YERLERİN SON HALİ İÇLER ACISI

Yangın zaman zaman durdurulsa da öğleden sonra çıkan şiddetli lodosla birlikte etkisini arttırdı. Yangınla birlikte ormanlık alanlar önemli ölçüde zarar gördü. Yangın bölgeleri dron ile havadan görüntülenerek acı tabloyu gözler önüne serdi.

YUMAKLI: BURSA HARMANCIK'TA YANGIN DEVAM EDİYOR

Yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük Safranbolu, Antalya Gazipaşa ve Bursa Kestel yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını, Bursa Harmancık'taki yangının devam ettiğini açıklamıştı.

Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullanmıştı: "Karabük Safranbolu, Antalya Gazipaşa, Bursa Kestel yangınlarını kısmen kontrol altına alındı bilgilerini vermiştik. Tamamen kontrol altına alındı bilgisini şu an veriyorum. Bu yangınların barındırdığı risk sebebiyle hem yüksek sıcaklık ve ters rüzgarların olması sebebiyle tamamen emin olduktan sonra bu kontrol bilgisini tercih ettik.

4 ilimizdeki 5 yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Son 24 saatte ülkemizde 55 yangın çıktı. Bunların içinde büyüme potansiyeli olan yangınlardan biri; Karabük Safranbolu yangınına 7 kilometre mesafede, Merkez ilçeye bağlı Kahyalar Mahallesi'ndeki bir başka yangındı. Bu yangını tamamen kontrol altına aldık. Bir diğeri Uşak Banaz'da Millipark mevkiindeki yangındı. Bu yangını da tamamen kontrol altına aldık.

Şu an devam eden bir yangın var. O da Bursa'daki Harmancık yangını. 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracıyla müdahalemiz devam ediyor. Biz teyakkuz halinde olacağız. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım."





ÇANKIRI'DA ORMAN YANGINI SÜRÜYOR

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Sarıkaya köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye, emniyet, jandarma ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan yürütülen çalışma ile yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Köylüler de tankerlerle su taşıyarak yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yangın bölgesinde gazetecilere, Sarıkaya mevkisindeki ormanlık alanda saat 12.50 sularında orman yangını başladığını söyledi.

Taşolar, "Ankara ve Kastamonu Orman Müdürlüklerinin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının üstün gayreti ve özverisiyle yangının ilerlemesi durduruldu. Kontrol altına alındı diyemiyoruz ama kontrol altına alma çalışmalarına başladığımızı ifade edebilirim." dedi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA 7 HELİKOPTER KULLANILIYOR

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 12.49'da yapılan ihbarda Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü mevkisinde orman yangını çıktığının bildirildiği belirtildi. İhbarın alınmasının ardından ilgili tüm ekiplerin ivedilikle olay yerine yönlendirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"7 helikopter, 30 arazöz, 9 su tankeri, 4 iş makinesi, 6 diğer araç olmak üzere 49 kara, 7 hava aracı ile 216 personel tarafından müdahale çalışmaları yürütülmüştür. Yangına hem havadan hem karadan yoğun şekilde müdahale edilmekte olup, yangının ilerleyişi durdurulmuş, soğutma çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Söndürme çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğü, Çankırı AFAD, Kastamonu AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye, jandarma, Devlet Su İşleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, emniyet, belediye ekipleri ile sivil toplum kuruluşları aktif olarak görev almıştır."

Açıklamada, yangının çevre yerleşim alanlarına ve doğal yaşama daha fazla zarar vermemesi amacıyla alan kontrolü ve güvenlik önlemlerinin hassasiyetle sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA-İHA