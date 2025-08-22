Bursa'da kafeterya yıkımında ortalık karıştı. Bir polis yaralı - Son Dakika
Bursa'da kafeterya yıkımında ortalık karıştı. Bir polis yaralı

Bursa\'da kafeterya yıkımında ortalık karıştı. Bir polis yaralı
22.08.2025 19:07
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kaçak yapıldığı iddia edilen bir kafeteryanın yıkımı sırasında çıkan arbedede bir polis yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı. İşletme sahiplerinin direnişi sonucu olay yerinde gerginlik yaşandı. Polis, direnen kişilere biber gazıyla müdahale etti. İş makineleri, kaçak yapıyı yıktı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi 1050 Konutlar bölgesinde 5 binden fazla konutun yapıldığı kentsel dönüşüm projesi, metro istasyonu ve Mudanya minibüs durakları yanında yapılmak istenen yıkımda ortalık karıştı.

KAFETERYA YIKIMINDA ORTALIK KARIŞTI

Yaklaşık 15 gün önce tebligat yapılarak süre verilen kafeterya sahipleri, bir gün daha erteleme istedi, ancak ekipler kararın kesin olduğunu bildirdi. Bu kez tansiyon yükseldi. Yıkıma engel olmak isteyen gruptan bazı kişiler polise saldırdı.

Bursa'da kafeterya yıkımında ortalık karıştı. Bir polis yaralı

1 POLİS YARALANDI, 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bir şüpheli eline aldığı sandalyeyi fırlatarak polis memurunun kafasına vurdu. Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çevik kuvvet sevk edilirken, bölgede gerginlik yaşandı. Polis biber gazıyla müdahale etti, direnen 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da kafeterya yıkımında ortalık karıştı. Bir polis yaralı

O ANLAR KAMERADA

İş makinelerinin kepçeleri kaçak yapıyı yıktı. O anlar güvenlik kameraya anbean yansırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa'da kafeterya yıkımında ortalık karıştı. Bir polis yaralı
Bursa'da kafeterya yıkımında ortalık karıştı. Bir polis yaralı
Bursa'da kafeterya yıkımında ortalık karıştı. Bir polis yaralı
Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da kafeterya yıkımında ortalık karıştı. Bir polis yaralı - Son Dakika

16:49
14:52
SON DAKİKA: Bursa'da kafeterya yıkımında ortalık karıştı. Bir polis yaralı - Son Dakika
