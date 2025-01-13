CHP, Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması sonrasında Beşiktaş'ta toplanıyor - Son Dakika
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CHP, Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması sonrasında Beşiktaş'ta toplanıyor

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İstanbul'da, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı. Gelişme CHP'de büyük tepkiyle karşılanırken, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik partililere ''Beşiktaş Belediyesi önünde bir araya geliyoruz'' çağrısında bulundu.

13.01.2025 14:01
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Başsavcılıkça, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildi. Akpolat, karar doğrultusunda polis ekiplerince Balıkesir'de gözaltına alındı.

CHP, Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması sonrasında Beşiktaş'ta toplanıyor

BELEDİYE BİNASINDA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi'ne giden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akpolat'ın makam odasında arama ve inceleme yaptı. Ayrıca, belediye binası çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Belediye çalışanları, kimlik kontrolü yapıldıktan sonra bina içerisine alınıyor.

CHP, Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması sonrasında Beşiktaş'ta toplanıyor

CHP BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NİN ÖNÜNDE TOPLANIYOR

Akpolat'ın gözaltına alınması CHP'de büyük tepkiyle karşılanırken "İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptığı paylaşımla parti örgütüne Beşiktaş Belediyesi önünde toplanma çağrısında bulundu. Çelik "Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'a yönelik itibar suikastine karşı, adalete ve Beşiktaş halkının iradesine sahip çıkmak için Beşiktaş Belediyesi önünde bir araya geliyoruz. Omuz omuza olacağız. Bu karanlık günlerden birlikte kurtulacağız!"

ÖZEL VE İMAMOĞLU'NDAN ORTAK AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne geldi. İBB Başkanı İmamoğlu, gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ilgili gelişmeleri yakından takip etti.

İKİ İSİMDEN ORTAK AÇIKLAMA

İmamoğlu, burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir araya geldi. İki isim ortak basın toplantısı düzenledi. İlk sözü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aldı. İmamoğlu, açıklamasında, "Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'a yönelik muamele, kesinlikle yargı, hukuk, adalet, insan hakları, hiçbir hususa uygun bir uygulama değildir" dedi.

"TÜM LEKELER CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINDA ÖYLE Mİ?"

Ekrem İmamoğlu, "Beşiktaş Belediyemize ihaleye fesat nedeniyle suçlama yapılıyorsa uygulamanın başka bir şekilde yapılması lazım. Belediye Başkanımızın gözaltına alınmaması lazım. 5018 sayılı kanuna göre belediye başkanları, ihale ve harcama yetkilisi değildir" ifadelerini kullandı. "23 yıldır şafak vakti operasyona uğrayan bir AK Partili belediye başkanı ya da herhangi bir yetkilisini gördünüz mü?" diye soran İmamoğlu, "İstanbul'da 25 yıl İBB'yi yöneten ve onlarca yolsuzluğunu, kamuyu zarara uğrattığını belgeli olarak ortaya çıkarttığımız sorumlulara operasyon düzenlediğini gördünüz mü? AK Partili belediye başkanları çok muteber insanlar, tüm lekeler CHP'li belediye başkanlarında öyle mi! Bunlar bir de partilerinin önünde 'adalet' ismi saklıyorlar" tepkisini gösterdi.

CHP, Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması sonrasında Beşiktaş'ta toplanıyor

"İSTANBUL'A KAYYUM ATAMAK İÇİN KOORDİNATÖR BAŞSAVCI ATADINIZ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e tepki gösteren İmamoğlu, şunları söyledi; "İmamoğlu, şöyle devam etti: "Adaleti dahi zayıflattınız, kirlettiniz. İstanbul'a da CHP'li belediye başkanlarına kayyum atamak için veya bir operasyonları düzenlemek için koordinatör başsavcı atadınız. İstanbul'a adalet dağıtmak için İstanbul'a atanmadığı net! Ne yazık ki bütün bu uygulamaları talimat şeklinde ve organize bir şekilde yürütmektedir. Ve bunu şehvetle yapıyor."

ÖZEL: BU YAPILANLAR FETÖ YÖNTEMLERİDİR

İBB Başkanı İmamoğlu'nun ardından sözü CHP Genel Başkanı Özgür Özel aldı. Özel'in açıklamaları şu şekilde; "Haftaya kirli bir gündemle başladık. Gerçek dertleri çözmek yerine suni gündemlerle oyalanıyorlar. Başarımızı hazmedemediler. Bu bir siyasi operasyon, Rıza Akpolat'ın şahsında partinin kurumsal kimliği zedelenmeye çalışılıyor. Bu yapılanlar FETÖ yöntemleridir. Bu yöntemlere başvuranlar şimdi nerede? Kumpas davalarının savcıları nerede? Biri 19 yılla şurada yatıyor, biri 24 yılla burada yatıyor. Kimi de yurt dışına kaçtı Yunan sınırından kaçtı sıçan gibi. Herkes ayağını denk alacak."

47 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtildi. Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı anlatılan açıklamada, yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı bildirildi.

Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de olduğu 12 belediye görevlisi hakkında da "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 24 şüpheli hakkında da "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "vergi usul kanununa muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

CHP, Rıza Akpolat\'ın gözaltına alınması sonrasında Beşiktaş\'ta toplanıyor

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Son Dakika 3.Sayfa CHP, Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması sonrasında Beşiktaş'ta toplanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • cemal aslan:
    Bu suçlardan akrabam alınsa arkasında durmam. Temize çıkıp gelsin. 45 20 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Chp dem ne fark var? Arkadaş bir kerede bakalım, görelim suçu varsa tabiki çeksin cezasını yok! Hurra. Bu zihniyet değişmez. 26 27 Yanıtla
  • Ali Vural:
    En son konuşacak kişi ; sensinnnn !!! İstanbul dökülüyoOorrr : Hizmetsizliktennnnn !!!! 30 11 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Şuraya bak koskoca devletin cumhurbaskani chp li.belediye başkanını gizlice sivil araçla aldırıp rüşvet teklif edip tehdit ediyor..Konuş Özgür başkan bu badem bıyıklı koyunlarda diysun 14 19 Yanıtla
    Zerrin Karakütük:
    bu söylemler ne hadisizce ithamlar cumhurbaşkanı na seviyesiz siyasetin mahsülü halkımız edep adap bilmez iftira huryasının Bir neferi oldu sorsan kimden aldın bilgisi ni kendi uydurdu 0 0
  • Ali Kublay:
    Anlayamadigim nokta adam suç islediyse babasının yanında göz altına alinamazmi 23 8 Yanıtla
  • osman k:
    eğer bir hukuksuzluk varsa toplanın tabii de e vatandaş ne olacak belediye başkanına yapılınca herkes toplanıyor ya emekli işçi memur esnaf çiftçi garibana ne olacak onlar için ne zaman toplanacaksınız öyle kırmızı kartla olmuyor bu işler. 11 0 Yanıtla
  • ahmet demir:
    yolsuzluklara sahip çıkan tek parti cgp dir çünkü yolsuzluk partisidir 5 3 Yanıtla
  • Turan Akhan:
    hem hırsız hem arsız bunlar 4 2 Yanıtla
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