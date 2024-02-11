Denizli\'de Hileli Tartı Kullanan Dolandırıcılar Yakalandı

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Denizli'de kırsalda yaşayan çiftçileri hileli tartı kullanarak dolandıran 5 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. 12 ilde suça karışan şüphelilerin ilk önce çiftçileri doğru tartarak güven kazandıkları, zeytinyağlarını ölçerken ise hile yaptıkları belirlendi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dolandırıcılık olaylarının önlenmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için yapılan çalışmalarda, özellikle kırsal alanlarda zeytinyağı alırken hileli tartı kullanarak çiftçileri mağdur ettiği belirlenen bir şebeke çökertildi. Alışveriş için görüştükleri üreticileri terazinin üzerine çıkartarak güvenini kazanan şüphelilerin, zeytinyağlarını ise yüzde 60 oranında daha az tartıp haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Farklı illerde benzer suçlara karışan 5 şüpheli, Kale ilçesinde suçüstü yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Çorum, Konya, Amasya, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Isparta ve Hatay illerinde dolandırıcılık suçu ağırlıklı olmak üzere Kütahya merkezde 'güveni kötüye kullanma', Manisa'nın Salihli, İzmir'in Menemen, Hatay'ın Belen, Aydın'ın Çine, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dolandırıcılık suçlarına karıştıkları ortaya çıktı.

"Hanımım uyarınca dolandırıldığımı anladım"

Yıllardır zeytinyağı üreticiliği yaptığını ifade eden mağdur çiftçi Bünyemin Y., "Önceki gün ticari araçla gelen bu kişiler 'Zeytinyağı satar mısın' diye sordular. Ben birisiyle pazarlık yaparken, arkasından gelen iki kişi 'Biz bu yağı alalım diyerek' boşaltmaya başladılar. Yanlarında getirdikleri teraziye önce beni çıkardılar, kilom denkti. Ama yağı tarttıklarında terazi eksik tartıyormuş. Yağları boşalttılar, 34 litre yağ olduğunu söyleyip parasını ödeyip gittiler. Hanıma 34 litre yağ sattığımızı söyleyince çıldırdı. 'Sen 100 litreden fazla yağı nasıl 34 litre olarak satarsın' deyince dolandırıldığımızı anlayıp jandarmayı aradım. Şüpheliler kısa sürede yakalandı. Bize yardımcı olan tüm jandarma personellerine teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ