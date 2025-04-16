Eski eşini yakarak öldüren katil zanlısına yeniden aynı ceza verildi - Son Dakika
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Eski eşini yakarak öldüren katil zanlısına yeniden aynı ceza verildi

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Adana'da eski eşini üzerine benzin döküp yakarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan katil zanlısı, verilen cezasının bozulması üzerine yerel mahkemede yeniden yargılandı. Katil zanlısı ''Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme'' suçundan yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

16.04.2025 09:05
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde 2 çocukları bulunan ve anlaşmalı boşanan Muhammet Güleç ile Fadime Korkusuz aynı evde yaşamaya devam etti. Tarım işçisi olarak çalışan Fadime Korkusuz iddiaya göre, kendisini aldattığını öne sürdüğü Güleç tarafından sık sık fiziksel ve psikolojik şiddete uğradı.

BENZİP DÖKÜP YAKARAK ÖLDÜRDÜ

Yaşadığı şiddete daha fazla dayanamayan Korkusuz, 27 Ekim 2023'de polis merkezine giderek eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. 2 Kasım 2023'de eve gelen Muhammet Güleç, oğlu E.G.'yi alışveriş için markete gönderdikten sonra eski eşi Korkusuz'un üzerine ve eşyalara benzin döküp, ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, Güleç ise Korkusuz'u eve kilitleyip, otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Eve giren ekipler, Fadime Korkusuz'u sığındığı banyoda ağır yaralı halde buldu. Hastaneye kaldırılan Korkusuz 36 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

18. CEZA DAİRESİ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET KARARINI BOZDU

Yangında kollarında yanık oluşan Muhammet Güleç, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı. Adana 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Güleç, 4 Nisan 2024'teki karar duruşmasında eski eşini TCK'nın 82/1-c,d,f (yakarak, boşandığı eşine karşı ve kadına yönelik) maddelerine göre "Nitelikli Kasten Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Kasten yaralama ve yağmaya teşebbüs suçlarından ise suçların sabit olmaması nedeniyle beraatına karar verildi.

Karar sonrası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile müşteki avukatlarının Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etmesi sonucu Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, yaptığı incelemeler sonrası yerel mahkemenin verdiği hükmü bozdu. Dairenin bozma gerekçesinde, "olayda; sanığın eyleminin TCK'nın 82/1-c,d,f maddelerinde düzenlenen kasten öldürme suçunun nitelikli halleri ile birlikte ayrıca sanığın maktulü ateşe vermesi ve yanması sırasında yaralı halde maktulü kendi haline bırakması ile ortaya çıkan kastının, kullandığı yöntem itibari ile canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçuna yönelik olup olmadığı, sanık hakkında TCK'nın 82/1-b maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmadan yazılı şekilde karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir." denildi.

"SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Bozma kararı sonrası yerel mahkemeye gönderilen dosya kapsamında eski eşini yakarak öldürdüğü iddia edilen Muhammet Güleç, yeniden yargılandığı Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıktı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, tutuklu sanık Güleç, "Ben bir şey yapmadım. Kendisi benim üzerime benzini döktü. Benimde kolum ve bacağım yandı. Kasten yaptığım bir şey olmadı." dedi. Sanık Güleç son sözünde ise, "Ben bu suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum" diyerek beraatını istedi.

YENİDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Katılan Önder Korkusuz'un vekili avukat Şirin Şeyma Bulut, sanık Muhammet Güleç'in uzaklaştırma kararına rağmen öldürülen Fadime Korkusuz'un evinde bulunduğunu, yakmak suretiyle canavarca hisle eziyet çektirerek öldürdüğünü, olay sonrası ise eşini eve kilitleyip, kimseye haber vermeyerek iyi niyet göstermediğini belirtip, sanığın en üst hadden cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, bozma kararına uyulmasını ve sanığın 82/1-c,d,f maddelerinde düzenlenen "Nitelikli kasten öldürme" ile birlikte 82/1-b kapsamındaki "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan da cezalandırılmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Muhammet Güleç'i, "Yakarak, boşandığı eşine karşı ve kadına yönelik nitelikli kasten öldürme" suçlarının yanı sıra "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"SADECE MART AYINDA 18 KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ"

Duruşma öncesinde Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu basın açıklaması yaptı. Açıklamayı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi avukat Ecem Sena Mutlay okudu. Mutlay, 2025 yılının Mart ayında kadın cinayetleri sayısına dikkat çekerek, "18 kadın cinayeti işlenmiş, 30 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor." dedi. "Gelin, bu yolu birlikte yürüyelim" diyen Mutlay, tüm kadınları Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na üye olmaya davet etti.

Eski eşini yakarak öldüren katil zanlısına yeniden aynı ceza verildi
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski eşini yakarak öldüren katil zanlısına yeniden aynı ceza verildi - Son Dakika

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