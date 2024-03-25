Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu

Yayınladığı müstehcen pozlarıyla tanınan fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından darbedildi. Vücudunda ciddi yaralar bulunan fenomen, yaşadığı zor günleri anlattı.
Instagram hesabından moraran ve kesikler içinde kalan vücudundan fotoğrafları yayınlayan Merve Taşkın, gördüğü şiddeti şu sözlerle anlattı: "Tam bir yıl önce bugün, 10 aylık bir ilişkimin yaklaşık 7-8 ayında şiddet gördüğüm ve her geçen gün bu şiddetin arttığı bir ilişkiye başladım. 3 ay önce değil de neden şimdi paylaşıyorsun sorusuna cevabım ise o zaman güçlü bir ruh halim yoktu. Belki o zaman böyle yorumlar gelecekti; 'Sen şiddeti hak ediyorsun, iyi olmuş.' Ama o zaman bu cümleyi kaldıracak bir psikolojik dayanıklılığım yoktu. Paylaşmaktan kaçındım, fotoğraflarıma bakmaktan kaçındım, hatta konuşmaktan bile kaçındım."
"Yaşadıklarımı içimde bastırdım ve sanki hiç olmamış gibi davrandım. Ama maalesef bastırılan duygular er geç ortaya çıkıyor. Kendimi daha güçlü hissettiğim bir zamana kadar mümkün olduğunca bastırdım. Ta bugüne kadar. İlk zamanlar şiddet daha hafif gibiydi ve belki de kabul edilebilirdi ama sonra tehlikeli boyutlara ulaşmaya başladı. Bir şekilde bunun bana yapıldığını kabul ediyordum. Her seferinde affediyordum çünkü içimdeki sorunlu olduğumu ve bunların benim yüzümden olduğunu ve belki de bunu hak ettiğimi düşünüyordum."
"'O' da bana bunları hak ettiğimi hatta daha fazlasını hak ettiğimi söylüyordu. Benimki sevgiye muhtaçlık ve bağımlılıktı. En ufak bir sevgi kırıntısına bile razıydım. Ama onunki sevgi olamazdı, çünkü sevdiğin bir insana şiddet uygulayamazsın. Özsaygımı fazlasıyla kaybettim. Kendime bunların yapıldığını kabul ediyorsam kendimi ne kadar seviyor olabilirdim ki? Kendimi sevmezken bir başkası beni nasıl sevebilirdi? Şiddet o kadar tehlikeli bir seviyeye gelmişti ki, şükrediyorum çünkü ölmedim ya da sakat kalmadım. Kafamı, kulağımı, burnumu yumrukluyor, karnıma, cinsel organıma tekme atıyordu."
Bazen ise beni öldürmekle ya da sakat bırakmakla tehdit ediyordu. Belki öfkeden tehdit ediyordu ama isteyerek bile olmasa da vururken yanlışlıkla ölebilirdim çünkü tehlikeli yerlerime fazlasıyla vuruyordu. Parmaklarımda kalıcı bir hasar dışında bir şey kalmadı. Parmaklarımda bağlar neredeyse kopuyormuş gibi olmuş, eğer kopmuş olsalardı ameliyat olmam gerekebilirdi, ama şükürler olsun ki kopmadı ve doktor 1 yıl içinde iyileşeceğimi söyledi. Ben bu yazıyı, aynı şeyi yaşayıp kapanan kadınlar için paylaşıyorum."
"Yalnız değilsiniz, evet, belki zor olacak ama bir gün içinizde o bırakma gücünü bulup bıraktıktan sonra yavaş da olsa iyileşeceksiniz. Hiçbir şey, her gün şiddet görmekten daha kötü olamaz. Bu yaşadığım travmanın acımın görünür olmasını istedim sadece. Çünkü görünür olursa, ben de kaçamayacağım, yüzleşmek zorunda kalacağım. Bu süreçte beni kurtarmaya çalışan ama ben istemediğim için kurtaramayan, ama her zaman benim eski hayatıma geri dönmemi bekleyen ve döndüğümde de bana destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Her şey benim seçimimdi ve seçimlerimin sonuçlarını yaşadım."
Son Dakika › 3.Sayfa › Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu - Son Dakika
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam 28 olayda 37 şüpheliye işlem yapıldı. 8 şüpheli şahıs mahkemece tutuklanırken, farklı miktar ve türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 375,63 gram metamfetamin, 157,95 gram esrar, 85 adet sentetik hap, 51,96 gram kokain, 49 adet fişek, 32,81 gram bonzai, 15 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi.
Adıyaman'da, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.A, mahalle ve çarşı bekçileri tarafından yakalandı. İ.A'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda kaçakçılık suçundan hapis cezası olduğu tespit edildi. İşlemlerin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan PKK şüphelisi S.A ve FETÖ üyesi S.Ç, Yunanistan'a yasadışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman'ın Sümerevler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.
Kocaeli'de yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edilen 7 kişiye toplamda 44 bin 975 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 4 bin 400 lira da el konuldu. İş yerinde kumar oynattığı belirlenen bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Eskişehir'de Jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 4 gram metamfetamin, 49,5 gram CHB sıvı uyarıcı madde, 1 adet sentetik hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
İstanbul Aksaray'da bir taksiye binen yabancı uyruklu kadın ile taksici arasında iddiaya göre, hızlı gitmediği için Beyoğlu'ndayken takside kavga çıktı. Yaşananlar kameralara yansırken taksici Taner Çatalbaş, kadının kendisini darp ettiğini iddia etti. Olayın ardından emniyete giden kadın ve taksicinin birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Adana'da çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Ceyhan, Karaisalı, Kozan, İmamoğlu ve Yumurtalık ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda zanlılar yakalanarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandılar.
Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatta kalan Nazile Mehdiyeva, iftar vaktiyle konsere girmediklerini ve bu sayede saldırıdan kurtulduklarını belirtti. Saldırıda 150 kişi hayatını kaybederken, saldırganlarla birlikte 11 kişi gözaltına alındı.
Beylikdüzü'nde bir evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatarak zanlının kimliğini belirledi. Zanlının kaldığı iş yerinde yapılan aramada çalınan ziynet eşyaları bulundu. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?