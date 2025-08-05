Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep\'te Trafik Kazası: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
05.08.2025 11:24
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Gaziantep'te özel halk otobüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Narlıtepe Mahallesi'nde 1 Temmuz Cuma günü ikindi saatlerinde yürek yakan bir kaza meydana geldi. İddiaya göre; 3 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Hacı Talip'e, 11 yaşındaki ablası Sabiha Hacı Talip'in elini bırakıp koştuğu sırada 27 H 0644 plakalı özel halk otobüsü çarptı.

ÇOCUK OTOBÜSÜN ALTINDA KALARAK VEFAT ETTİ

Çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kalarak ağır yaralanan çocuk, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Abdulkadir Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ablasının elini bırakıp yola koşan 3 yaşındaki çocuk otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti

Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze, ailesine teslim edildi. Polis kazayla ilgili başlattığı incelemeyi sürdürüyor.

KAZ ANI KAMERADA

Görüntülerde ablası ile birlikte el ele yürüyen çocuğun yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada ablasının elini bırakarak yola doğru koştuğu ve o esnada seyir halinde olan özel halk otobüsünün altında kaldığı görülüyor.

ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ YAKTI: SEN BU EVİN GÜLÜYDÜN

Henüz 3 yaşında olan çocuğunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan acılı anne Yasemin Hacı Talip, gözyaşları içinde sürekli sürekli oğlunun ismini sayıklıyor. 4 çocuğunun olduğunu ve kazada hayatını kaybeden küçük Muhammed'in tek erkek çocuğunu olduğunu belirten acılı anne, "Muhammed sen benim yüreğimi yaktın ve beni seni nasıl unutacağım. Sen benim, bu evin gülüydün" dedi.

Ablasının elini bırakıp yola koşan 3 yaşındaki çocuk otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti

"ŞOFÖR CEP TELEFONUYLA KONUŞUYORDU" İDDİASI

Kazayı gören görgü tanıkları ise özel halk otobüsü şoförünün seyir halinde iken cep telefonu ile konuştuğunu ve koşan çocuğu görmediğini, çocuğa çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre ilerleyen şoförün mahallelinin uyarması üzerine çocuğa çarptığını fark ettiğini iddia etti.

"KARDEŞİMLE ÇOK MUTLUYDUK AMA HER ŞEY BİTTİ"

Kaza anını anlatan küçük Muhammed'in ablası Sabiha Hacı Talip, "Yolda aşağıya doğru giderken otobüs kardeşime çarptı. Şoför cep telefonu ile konuşuyordu. Otobüs kardeşimin üzerinden geçti. Kardeşim henüz 3 yaşındaydı ve öldü. Kardeşimle çok mutluyduk ama her şey bitti" dedi.

Ablasının elini bırakıp yola koşan 3 yaşındaki çocuk otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti

"ŞOFÖR ÇOCUĞU GÖRMEDİ"

Kaza anını anlatan görgü tanıklarından Mehmet Mines, "Yukarıdan özel halk otobüs geliyordu. Çocuk ablasının elini tutmuştu, yola doğru kaçınca otobüsün altına girdi. Otobüsün tekerinin altında kalan çocuğu görenler bağırmaya başladı, şoföre çocuğa çarptığını söyledi. Çünkü şoför çocuğu görmedi. Daha sonra otobüsü durdurdu. Çocuğu da hastaneye götürdüler" şeklinde konuştu.

"ÇOCUĞUN ÜZERİNDEN HEM ÖN HEM ARKA TEKERİYLE GEÇMİŞ"

Mahalle sakinlerinden Ali Davulcu ise geçtiğimiz yılda aynı caddenin üzerinden meydana gelen kazada bir çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Özel halk otobüsü buradan geçerken çocuk yola doğru giderken otobüs şoförü cep telefonu ile konuştuğu için çocuğu fark etmemiş. Otobüs çocuğun üzerinden hem ön hem de arka tekerleğiyle geçmiş. Burası ara cadde ve sokak arası ama araçlar buradan çok hızlı geçiyor. Mahalle aralarında araçların yavaş gitmesi lazım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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