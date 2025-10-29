Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu - Son Dakika
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu

Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu
29.10.2025 11:39
Gebze'de çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altındaki 5 kişinin anne, baba ve 3 çocuktan oluşan Bilir ailesi olduğu ve ailenin binada yaklaşık 2 yıldır ikamet ettiği öğrenildi. Öte yandan görgü tanıkları ''Binamızın altından geçen metrodan dolayı 2 sene önce işaret yapıştırdılar. Her 15 günde bir eğilme var mı diye kontrol ediyorlar'' ifadelerini kullandı.

Gebze'de Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 7 katlı bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin enkaz altında olduğunu değerlendirdiği 5 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

ENKAZ ALTINDAKİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Enkaz altında kalanların yaklaşık 2 yıldır binada ikamet eden Levent Bilir, eşi Emine Bilir ve çiftin çocukları Nisa, Dilara ve Muhammed Emir olduğu belirtildi. Baba Levent Bilir'in kombi tamircisi olduğu öğrenildi.

"NAMAZA KALKTIĞIMDA BİNANIN GÜRÜLTÜYLE YIKILDIĞINI GÖRDÜM"

Mahalle sakinlerinden Hasan Durbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sabah namazına kalktığımızda yan binamızın gürültüyle yıkıldığını gördük. Koşarak gittiğimizde bina tamamen yan yatmıştı. Bina 6 katlı. Eczane ve çekme katı var. Benim arkadaşım, karısı ve 3 çocuğuyla binadalar. Şu an 2. ve 3. kat arasında 5 kişilik aile kurtarılmayı bekliyor" dedi.

"BİNALARIMIZA 2 SENE ÖNCE İŞARET YAPIŞTIRDILAR"

Durbaba, sözlerini şöyle sürdürdü: "Binamızın altından metro geçiyor. Metrodan dolayı bizim binalarımıza 2 sene önce işaret yapıştırdılar. Her 15 günde bir yatma, eğilme var mı diye kontrol ediyorlar. Zaten binaların dış cephesinde de görünüyor, işaret var.

"DEPREMDE HASAR ALDIĞI SÖYLENİYOR"

Balıkesir depreminde binanın hasar aldığı söyleniyor. Eczanenin sahibi, binayı yapan müteahhiti çağırmışlar. 'Çatlak var' diye söylenti olmuş. Onlardan tam bir bilgim yok, sadece söylenti olarak duyuyorum. Yan binada oturuyorum. Göçükte olan benim samimi arkadaşım. En son dün konuştuk ayaküstü."

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Zeynep Ece Aydın:
    inşallah sağ salim kurtarılırlar ?? 42 0 Yanıtla
  • As81855655:
    inşallah zarar görmeden kurtulurlar. 38 0 Yanıtla
  • mtbmxgfpj4:
    sağ salim kurtulur inşaallah o sabilerin yüzüsuhurmetine 5 0 Yanıtla
  • 008294:
    Allah rahmet eylesin sevenlerine sabırlar versin Rabbim İnşallah yaralı kurtulular 1 0 Yanıtla
