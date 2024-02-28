Göçmen kaçakçılarına operasyon! Çok sayıda şüpheli yakalandı

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "Kalkan-13" operasyonlarında 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 333 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda ruhsatsız tüfeklere, çok sayıda cep telefonu ve simkart ile çok miktarda dövize el konuldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "Kalkan-13" Operasyonlarında; 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 333 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedildi. Açıklamada operasyonlarla ilgili şu ayrıntılara yer verildi:
"Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İran üzerinden düzensiz göçmenleri ülkemize sokmaya çalışan, hesap incelemelerinde 10 milyon TL'nin üzerine hesap hareketliliği tespit edilen ve göçmen kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli Van, Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir ve Düzce'de yapılan operasyonlarda; 31 örgüt üyesi göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yabancı uyruklu örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 17'si tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yapılan operasyonlarda; 6 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 4'ü tutuklandı. 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yapılan operasyonlarda; 4 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 2'si tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu bir tırda yapılan aramada; 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve hakkında adli işlemler başlatıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tüfeklere, çok sayıda cep telefonu ve simkart ile çok miktarda dövize el konuldu."
Son Dakika › 3.Sayfa › Göçmen kaçakçılarına operasyon! Çok sayıda şüpheli yakalandı - Son Dakika
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