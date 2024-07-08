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Günlük kiralık dairede öldürülen Murat Arpapay cinayetine ilişkin davanın görülmesine başlandı

İSTANBUL - Bahçelievler'de günlük kiralık dairede öldürülen ve cesedi apartman boşluğuna atılan Murat Arpapay cinayetine ilişkin davanın görülmesine başlandı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Muhterem Perçikli, maktul Murat Arpapay ile arkadaşları tarafından tanıştırıldığını söyledi. Perçikli olay günü maktul ile günlük kiralık dairede buluşma ayarlandığını ancak diğer sanıkların da evde olduğunu belirterek "Doğan eterli bezle maktul Murat'a saldırmaya başladı. Fatih ile Doğan vurdular Murat'a. Murat çok bağırdı, çırpındı. Çok darp edildi, baygınlık geçirdi yere yığıldı" şeklinde cinayet anını anlattı.

İstanbul Bahçelievler'de 27 Temmuz 2023'te günlük kiralık bir dairenin apartman boşluğunda Murat Arpapay'ın cansız bedeni bulunmuştu. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede 3'ü firari 5 sanığın toplamda 36 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Hazırlanan iddianame kapsamında sanıkların yargılanmasına başlandı. Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Muhterem Perçikli ve Serpil Demir hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

"Bir adam var maddi gücü yüksek onunla tanıştırayım seni"

Duruşmada savunması sorulan tutuklu sanık Muhterem Perçikli "Olay tarihinden 2 ay önce üniversiteyi burada okumak için İstanbul'a geldim. Şirinevler'de bir kafede çalışmaya başladım. Serpil'le işe başladıktan 2-3 hafta sonra tanıştım. Daha sonra Doğan, Fatih ve Ersen ile tanıştım. Ben onlara kendimi anlattım. İstanbul'a gelme nedenimin üniversite okumak ve çalışmak olduğunu söyledim. Ersen bana 'bir adam var maddi gücü yüksek onunla tanıştırayım seni' dedi. Bana maddi ve manevi açıdan destek olacağını söyledi. Konuşmadan 2-3 gün sonra Murat Arpapay ile Şirinevler'de bir kafede tanıştık" dedi.

"Çok darp edildi, baygınlık geçirdi yere yığıldı"

Firari sanık Ersen'in kendisi ile Murat Arpapay adına bir buluşma ayarladığını söyleyen sanık Perçikli "Olay günü Serpil ile ben buluştuk önce. Daha sonra Serpil ile günlük kiralık dairenin anahtarını aldık ve eve geçtik. Maktulü almaya gidecektim ben sonrasında. Ersen aracılığı ile Murat ile haberleştik. Ersen benim adıma başka bir telefondan maktul ile konuşuyormuş. Ben maktulü Şirinevler Meydanı'na almaya gittim. Serpil ve diğer sanıklar o esnada evdeydi. Maktul ile eve girdiğim esnada bir anda Doğan ve Fatih odadan çıktılar. Doğan eterli bezle maktul Murat'a saldırmaya başladı. Fatih ile Doğan vurdular Murat'a. Murat çok bağırdı, çırpındı. Çok darp edildi, baygınlık geçirdi yere yığıldı. Fatih ile Doğan maktulü yatak odasına aldılar sonra" şeklinde cinayet anını anlattı.

"Birine bir şey anlatmayacaksın söylersen sen de aynı şeyleri yaşarsın"

Sanık savunmasının devamında "Fatih bir ara mutfağa geçti, elinde iğne vardı. İçinde beyaz bir sıvı vardı baya doluydu içi. Maktul yatakta baygındı elleri önden plastik kelepçe ile bağlanmıştı. Konuşamıyordu kendinden geçmişti. Sonra beni odadan çıkarıp salona gönderdiler. Ben 'ambulansı mı arasak?' dedim Serpil'e. Doğan ile Fatih yanımıza gelip telefonlarımızı aldı. Ben baktığımda Murat'ın kulakları morarmıştı, göbeği şişmişti. Ben ağlamaya başladım, öldüğünü anladım. Mesai saatim geldiği için evden ayrıldım. Evden ayrılırken Fatih ile Doğan bana 'hiçbir şekilde birine bir şey anlatmayacaksın söylersen sen de aynı şeyleri yaşarsın' dediler. Ben 'tamam anlatmayacağım kimseye çıkmak istiyorum' dedim. Tek başıma evden ayrıldım. Maktulün öldürülmesine karışmadım suçsuzum" ifadelerini kullandı.

"Bu akşam Kıbrıs'a gidiyoruz"

Sanık Serpil Demir ise "Olay günü ben ve arkadaşım Muhterem vakit geçirmek için günlük kiralık apart kiralamaya karar verdik. Sonra Fatih abiler aradı beni. Bize katılmak istediler. Normalde de takıldığım insanlardı. Geldiler Ersen Doğan ve Fatih. Sonra sanık Ersen evden ayrıldı. Ben evde alkol alıyordum. Muhterem mağazaya gidiyorum diye çıktı. Sonra geri geldi ancak yanında biri ile gelip gelmediğini görmedim. Yatak odasında bağırma çağırma sesleri üzerine oraya doğru yaklaşırken Fatih ile Doğan'ın maktulü darp ettiklerini gördüm. Daha sonra Muhterem'i 'sakın kimseye bir şey söyleme' deyip işine yolladılar. Ben kalmaya devam ettim. İçmeye devam ediyordum telefonum da onlardaydı. Sanıklar maktulü tutup üst kata apartman boşluğuna çıkardı. Gitmeden önce telefonumu verip 'sakın birini arama aklından bile geçirme biz zaten bu akşam Kıbrıs'a gidiyoruz' dediler. Kapıyı çekip gittiler. Ben 10 dakika kendime gelmeye çalıştım. Sonra ben de oradan ayrıldım. Bu olaydan benim haberim olsaydı gidip kendi adıma apart ayarlamazdım" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme firari sanıkların yakalama emrinin devamına karar verdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"İki savunma metni de birbirinden tamamen farklı ve çelişkilerle doludur"

Öte yandan davaya ilişkin değerlendirmede bulunan Murat Arpapay'ın annesi Şefika Arpapay'ın avukatı Burak Mert Aktaş "Tutuklu sanıklar Muhterem Perçikli ve Serpil Demir'in ilk duruşmada savunmaları alındı. İki savunma metni de birbirinden tamamen farklı ve çelişkilerle doludur. Bunu gözeten mahkeme heyeti firari sanıkların da henüz yakalanmadığı gerekçesi ile tutukluluğun devamına karar vermiştir. Firari sanıkların tümünün en kısa sürede yakalanarak yüce Türk adaletine teslim edilmesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 27 Temmuz 2023 günü Bahçelievler'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede merdiven boşluğunda Murat Arpapay'ın cansız bedeninin bulunduğuna ilişkin bilgi verilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı kaydedildi. Olaya ilişkin incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde Arpapay'ın 26 Temmuz günü yanında bir kadın ile binaya giriş kaydının olduğu, kadının aynı gün binadan çıkış yaptığı ancak daha sonra şüpheli 3 şahsın binaya giriş yaptığı tespit edildi. Murat Arpapay ile binaya giren kadının Muhterem Perçikli olduğu da iddianamede açıklandı. Olaya ilişkin yakalanarak ifadesi alınan sanık Muhterem Perçikli "Ölen şahsı tanımıyorum. Olay tarihinden yaklaşık 1 hafta kadar önce Serpil Demir beni Şirinevler'de bir kafeye götürdü. Burada Azad, Fatih ve Doğan isimli şahıslarla tanıştırdı. Azad beni zengin, orta yaşlarda bir erkek ile tanıştırmak istediğini söyledi. Bu şahısla internet üzerinden tanıştıklarını ve kendisini kadın olarak tanıttığını anlattı. 26 Temmuz günü Serpil ve Azad'ın daha önceden kiraladıkları günübirlik daireye gittik. Fatih ve Doğan Murat'a saldırdı. Doğan, bir beze döktüğü eter ile Murat'ın ağzını kapattı. Murat buna direndiği için Fatih ve Doğan tarafından darp edildi. Ellerini arkadan plastik kelepçe ile bağladılar. Fatih'in elinde şırınga gördüm. Murat'a enjekte etmeye çalıştı. Murat hareketsiz yatar haldeydi" dedi.

İddianamede şüpheli Fatih Erginoğlu ve Doğan Sarıyıldız'ın 27 Temmuz günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giriş yaptıklarının tespit edildiği ve haklarında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Bir diğer sanık Azad lakaplı Ersen Başak'ın ise Gürcistan'a gittiği ve hakkında kırmızı bültenle arama emri düzenlendiği de iddianamede anlatıldı.

İddianamede tüm sanıkların Azad lakaplı Ersen Başak'ın talimatıyla öncesinde anlaşarak maktulü olayın gerçekleştiği daireye getirip zor kullanarak etkisiz hale getirip evini soymak için birlikte hareket ettikleri ve maktulün ölümüne sebebiyet verdikleri kaydedildi.

Hazırlanan iddianame kapsamında Doğan Sarıyıldız, Ersen Başak, Fatih Erginoğlu, Muhterem Perçikli ve Serpil Demir'in 'birden fazla kişi ile konutta yağmaya teşebbüs' suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanıkların 'olası kastla öldürme' suçundan ise 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.