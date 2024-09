Hatay'da Sinyal Kavgasında Yumruklar Havada

3.Sayfa

Hatay'da sinyal vermeme kavgasında yumruklar havada uçuştu, o anlar kamerada

HATAY - Hatay'da otobüs şoförü ve otomobil sürücüsü arasında yaşanan kavganın araç içi kamerası görüntülerinde kavganın sinyal vermemeden dolayı yaşandığı ortaya çıktı. Görüntülerde; otomobil sürücüsünün, otobüsün önünü kestiği, şoföre küfrederek hakarette bulunduğu anlar ve bıçaklı saldırı anı kameraya yansıdı.

Antakya - Reyhanlı yolu Narlıca Mahallesi mevkiinde yaşanan olayda trafikte seyir halindeki otobüsün şoförüyle, başka bir aracın sürücüsü aracında başlaya tartışmada korku dolu anlar yaşanmıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen ve küfürlerin havada uçuştuğu tartışmada otobüs şoförü, araç sürücüsüne bıçak çekmiş ve kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmıştı. Otobüsün ortaya çıkan araç içi kamera görüntüleriyse olayı gözler önüne serdi. Görüntülerde; otomobil sürücüsünün otobüsün önünü kestiği ve küfrederek sinyal vermediği için otobüs şoförüne saldırdığı anlar an be an kameraya yansıdı. Tarafların yaralanmadığı ve birbirinden şikayetçi olmadığı kavgadan ötürü Antakya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nin otobüs şoförünün işine son verdiği öğrenildi.