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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "20 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen "KALKAN-5" Operasyonlarında 74... - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "20 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen "KALKAN-5" Operasyonlarında 74...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "20 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen "KALKAN-5" Operasyonlarında 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 510 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "20 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen "KALKAN-5" Operasyonlarında 74...
31.12.2023 - 11:47,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen "KALKAN-5" operasyonlarında 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 510 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

20 İLDE 63 ADRESTE OPERASYON DÜZENLENDİ

Yerlikaya'nın mesajında şu ifadeler yer aldı: "İnsan Kaçakçılığı Yaparak, Ülkemizi Düzensiz Göçün Hedefi ve Transit Geçiş Yolu Haline Getirmeye Çalışan İnsan Tacirlerine Fırsat Vermeyeceğiz! İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Antalya, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kocaeli, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa ve Van olmak üzere toplam 20 ilde Jandarmamız, Polisimiz ve Sahil Güvenliğimiz tarafından 63 ayrı yere yapılan operasyonlarda;

  • 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 5'i tutuklandı. 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
  • 31 Aralık 2023 tarihinde İstanbul başta olmak üzere 81 ilimizde; Valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran Mobil Göç Noktası araçlarımız ve uzman personellerimiz ile Polisimiz, Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz denetimlerini aralıksız sürdürecek.
  • Başta İstanbul'un farklı yerlerindeki 5?2? Mobil Göç Noktası aracımız ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki 1?5?6? uzman personelimiz olmak üzere TOPLAM ülkemiz genelinde 97 Mobil Göç Noktası aracımız ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki 291 uzman personelimizle 24 saat boyunca denetimlerimiz aralıksız sürecek!

Operasyonları koordine eden Valilerimizi, operasyonları düzenleyen Jandarmamız, Polisimiz ve Sahil Güvenliğimiz ile Göç İdaresi Başkanlığımızdaki Uzman Personelimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir!

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: '20 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen 'KALKAN-5' Operasyonlarında 74... - Son Dakika


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