İçişleri Bakanı: Kalkan-5 Operasyonunda 74 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen 'Kalkan-5' operasyonunda, 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1510 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Antalya, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kocaeli, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa ve Van olmak üzere toplam 20 ilde jandarmamız, polisimiz ve sahil güvenliğimiz tarafından 63 ayrı yere yapılan operasyonlarda; 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 5'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" dedi. Operasyonlarda ayrıca 1510 düzensiz göçmen yakalandı.

'DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK'

Bugün de İstanbul başta olmak üzere 81 ilde; valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran 'Mobil Göç Noktası' araçları ve uzman personeller ile polis, jandarma ve sahil güvenlik tarafından denetimlerini aralıksız sürdürüleceğini belirten Yerlikaya, "Başta İstanbul'un farklı yerlerindeki 52 Mobil Göç Noktası aracımız ve Göç İdaresi Başkanlığı'mızdaki 156 uzman personelimiz olmak üzere; ülkemiz genelinde 97 Mobil Göç Noktası aracımız ve Göç İdaresi Başkanlığı'mızdaki 291 uzman personelimizle 24 saat boyunca denetimlerimiz aralıksız sürecek. Operasyonları koordine eden valilerimizi, operasyonları düzenleyen jandarmamız, polisimiz ve sahil güvenliğimiz ile Göç İdaresi Başkanlığımızdaki uzman personelimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.