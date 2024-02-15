İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kıskaç-6" operasyonlarında 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı "Kıskaç-6" operasyonları düzenlendiğini belirterek, "FETÖ'cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Konya, Ardahan, Manisa, Kayseri, Bursa, Rize, Çanakkale, Şanlıurfa, Aksaray, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir, Kırıkkale ve Eskişehir'de FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen 'Kıskaç-6' operasyonlarında örgüt içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgütün 'gaybubet evlerinde' barınan, örgütün askeri mahrem yapılanması ve emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer alan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve örgütün kriptolu haberleşme programı kullanıcısı olduğu tespit edilen 42 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu sahte kimliklere, çok miktarda Türk lirasına ve dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hain FETÖ'ye göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" dedi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İçişleri Bakanı: 'Kıskaç-6' operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Esra Erol'da programına başvuran bir anne, kızının kendisini şeyh olarak tanıtan sahte bir hocanın yanına kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Günlerdir süren yayınlarda sahte şeyhin 300 kişiyi bir termal otelde tutarak harem kurduğu, müritleri diye tanımadığı kişilere de şifa vermek için kırbaçladığı ortaya çıktı.
Düzce'de boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vuran bir şahıs daha sonra aynı silahla intihar etti. Bir sitenin otoparkında yaralı olarak bulunan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alan 69 metre boyundaki kargo gemisi battı. Gemideki 6 Türk mürettebatın kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatırken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını belirtti.
Yozgat-Kayseri kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya gitmek için yola çıkan bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 4'ü ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yaralıların durumunun 15 kişinin iyi olduğu, 4 kişinin ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Kafes-40" operasyonlarında elebaşılığını Emre Özcan'ın, Önder Küçük'ün ve Sergen Solak'ın yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı olan 24 şüphelinin de yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız" ifadelerini kullandı.
Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, alkollü şekilde canlı yayın yaparak Tarkan'a küfürler savurdu. Ortaç, görüntülerde ne dediğinin farkında olmadığını belirterek özür diledi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında tuvaletini yapan adam, kimliği belirsiz şahsın silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. 2 merminin bacağına ve kalçasına isabet etmesiyle kanlar içinde kalan adam arkadaşı tarafından hastaneye kaldırıldı.
Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. Motorine dün gece gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından bu gece de benzine zam geldi. Benzinin fiyatında gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş artış oldu. İstanbul'da benzinin litresi 41 lira 22 kuruş oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?