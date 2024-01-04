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İçişleri Bakanı: 'Sibergöz-11' Operasyonunda 45 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Sibergöz-11' Operasyonunda 45 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Ödeme Sistemleri ve Bilişim', 'Yasa Dışı Bahis', 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği-Tacizi' ve 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarıyla ilgili 19 ilde düzenlenen 'Sibergöz-11' operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını, 14'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında e-ticaret platformları ve internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapanlarla mücadele edildi.

İçişleri Bakanı: \'Sibergöz-11\' Operasyonunda 45 Şüpheli Yakalandı
04.01.2024 - 09:14,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ödeme Sistemleri ve Bilişim", "Yasa Dışı Bahis", "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği-Tacizi" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarıyla ilgili 19 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-11" operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını, 14'ünün ise tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ödeme Sistemleri ve Bilişim", "Yasa Dışı Bahis", "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği-Tacizi" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarıyla ilgili 19 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-11" operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını, 14'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımının devamında, operasyonların detayına ilişkin bilgiler verdi. Yerlikaya paylaşımında, Letgo, Facebook Marketplace isimli e-ticaret platformları ve internet sitesi üzerinden "Ürün Satışı ve Araç Kiralama" temalarını kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlerle mücadele kapsamında Mersin, Adana, Diyarbakır ve Antalya olmak üzere 4 ilde 5 şüphelinin yakalandığını belirtti. Paylaşımında, "Ödeme ve Bilişim Sistemleri Suçlarıyla Mücadele" kapsamında Batman, Afyonkarahisar, İstanbul, Sakarya, Adıyaman ve Çanakkale'de düzenlenen 10 farklı operasyonlarda yakalanan 17 şüpheliden 7'sinin tutuklandığını bilgisini veren Yerlikaya, "Yasa Dışı Bahisle Mücadele" kapsamında Diyarbakır, Hatay ve Karabük olmak üzere 3 ilde 4 farklı operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 3'ünün tutuklandığını duyurdu.

Paylaşımında "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" ile mücadele kapsamında Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Kütahya, İzmir, Samsun, Konya, Tokat ve Muş olmak üzere 9 ilde düzenlen 15 farklı operasyonda yakalanan 17 şüpheliden 4'ünün tutuklandığını ifade eden Yerlikaya, "Yakalanan 7 şüphelinin 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: 'Sibergöz-11' Operasyonunda 45 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 'Sibergöz-11' Operasyonunda 45 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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