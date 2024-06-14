İçişleri Bakanı: Sibergöz-45 Operasyonunda 38 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Sibergöz-45 Operasyonunda 38 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde düzenlenen 'Sibergöz-45' operasyonlarında hesaplarına 63 milyon 500 bin Türk lirası işlem hacmi bulunan 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve bilişim sistemine girme suçlarıyla ilgili çalışmalar yapıldı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, bilgisayarlar, telefonlar, sim kartlar ve taşınabilir bellekler ele geçirildi.

14.06.2024 08:15
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve bilişim sistemine girme suçlarına yönelik düzenlenen "Sibergöz-45" operasyonlarında hesaplarına 63 milyon 500 bin Türk lirası işlem hacmi bulunan 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Kayseri, İzmir, İstanbul, Adana, Antalya, Afyonkarahisar, Mardin, Gaziantep, Sakarya, Samsun, Bursa, Yozgat, Şanlıurfa, Kırklareli, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Manisa ve Muğla olmak üzere 19 ilde "Sibergöz-45" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucunda hesaplarında 63 milyon 500 bin Türk lirası işlem hacmi bulunan toplam 38 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalar, çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek, banka/kredi kartı ele geçirildi.

Kayseri merkezli İzmir, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda; alışveriş siteleri üzerinden piyasa değerinden ucuza ilanlar vererek vatandaşları dolandıran ve haksız kazanç sağladığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Antalya merkezli Afyonkarahisar, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda ise sosyal medya platformu üzerinden "yatırım yoluyla yüksek kazanç vaadi" ilanları verip, vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Mardin merkezli İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda; yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden "yasa dışı bahis" oynanmasına aracılık eden ve haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı. Sakarya ve Samsun merkezli İstanbul, Bursa, Antalya, Yozgat, Şanlıurfa ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda ise vatandaşların kişisel verilerini sorgu panelleri vasıtasıyla satışa sunan ve internet sitelerinde paylaştığı tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

Ayrıca; Ankara, Kocaeli, Manisa, Kırklareli, Balıkesir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda; CPS (Çocuk Koruma Sistemi) ve NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) isimli uluslararası kuruluşlarla yapılan çalışmalar sonucu; çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayarlarına depolayan ya da paylaşıma sunarak çevrimiçi müstehcenliği suçunu işlediği tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: Sibergöz-45 Operasyonunda 38 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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