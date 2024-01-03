Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı 56 kişi "Kafes 28 Operasyonu" ile yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kafes 28" operasyonuyla, 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 56 kişinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-28" operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında İnterpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı( acil yakalama mesajı) ile arama kaydı bulunan 56 şahsın yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, hangi büyüklükte olursa olsun hangi bülten ile aranırsa aransın, halkın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını ve hepsini tek tek kafesin içine koyacaklarını ifade etti.

EGM İstihbarat Başkanlığı Koordinasyonunda, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonrasında il Emniyet Müdürlükleri İstanbul, Antalya, Sakarya, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova olmak üzere 11 ilde; ABD, Almanya, Azerbaycan, BAE, Belarus, Fas, Filistin, Hindistan, İsrail, İran, Katar, Kazakistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı(acil yakalama mesajı) arama kaydı olan 56 şahsa Kafes-28 operasyonları düzenledi. Operasyonda yakalanan şahısların, suç örgütü üyeliği, uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama, saldırı, kalpazanlık, soygun, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, fuhuş, hırsızlık, kaçakçılık, rüşvet, yolsuzluk ve sahtecilik suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edildi. İnterpol tarafından aranan ve emniyetin yaptığı titiz incelemelerden sonra Türkiye'de olduğu belirlenen 56 kişinin tamamı yakalandı. Emniyet güçleri taramalarına devam ediyor. Yerlikaya, bu sabah şafak vaktinde operasyon düzenleyen kahraman polisleri tebrik etti. Devletin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edeceğini belirti.