İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü
İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü

İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü
08.01.2026 12:55  Güncelleme: 12:57
İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü
İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, Karşıyaka ilçesinde çok sayıda ağacın devrilmesine neden olurken, vatandaşlar altyapı eksikliklerinden şikayet etti. Bölge halkı, belediyelerin gerekli önlemleri almadığına dikkat çekti.

İzmir'de sabah saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Karşıyaka ilçesinde fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, vatandaşlar altyapı yetersizliğine isyan etti.

ÇOK SAYIDA AĞAÇ KÖKÜNDEN SÖKÜLDÜ

İzmir genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, hayatı durma noktasına getirdi. Karşıyaka ilçesi Mavişehir ve MaviBahçe bölgesinde fırtınanın şiddetiyle çok sayıda ağaç kökünden sökülerek devrildi. Devrilen ağaçlar tramvay yolunu kapatırken, caddeler ve otoparklarda bulunan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yağış nedeniyle yolların göle döndüğü bölgede, işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, tramvay seferleri de ağaç devrilmeleri nedeniyle sekteye uğradı. Her yağışlı havada ve fırtınada benzer manzaralarla karşılaştıklarını belirten bölge halkı ise duruma tepki gösterdi. Sürekli mağduriyet yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, İzmir'in en çok vergi veren semtlerinden birinde ikamet etmelerine rağmen belediyelerden bekledikleri hizmeti alamadıklarını savundu. Çevre sakinleri, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirerek, gerekli önlemlerin alınmadığını ve çalışmaların yetersiz kaldığını öne sürdü.

İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Mavişehir bölgesinde yaşayan vatandaşlardan Enis Topçuoğlu, yaşanan sıkıntıyı defalarca İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi yetkilileriyle görüşmelerine rağmen kalıcı bir çözüm üretilemediğini belirterek, "Sahilde bu suyun tahliyesi için yapılmış iki adet pompa bulunuyor ancak bu pompaların her yıl düzenli bakımının yapılması gerekiyor. Bakım yapılmadığı için suyun gidebileceği bir yer kalmıyor. Bölge deniz seviyesinin yaklaşık 90 santimetre altında ve deniz tarafında da yaklaşık 2 metre yüksekliğinde duvarlar olduğu için burası adeta bir havuz haline geliyor. Bu nedenle suyu dışarı atabilecek tek sistem bu pompalar ve ben sabahtan beri takip ediyorum, pompalar ancak şimdi çalıştırılmaya başlandı. Eğer sabah saatlerinden itibaren çalışmış olsalardı bu bölgede yaşananlar olmazdı" dedi.

İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü

"ALTYAPI YETERSİZ"

Durumun herkes tarafından bilinen ve 2-3 yılda bir tekrar eden bir sorun olduğuna dikkat çeken Topçuoğlu, Mavişehir bölgesinde deniz kıyılarının doldurulmasının tek başına bir çözüm olmadığını ve bölgenin ciddi bir altyapı sorunu bulunduğunu ifade ederek, "Özellikle su baskınları ile ağaç devrilmeleri bu sorunun bir sonucu. Biz belediyeye Türkiye'nin en yüksek vergilerinden birini ödüyoruz ancak aldığımız hizmet bunun karşılığını vermiyor. Çoğu zaman biz de çözüm için destek olmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz fakat bugüne kadar bir mutabakat sağlanamadı. Oysa sorunu da çözümünü de biliyoruz ve defalarca anlatıyoruz. Burada milyonlarca lira değerinde araçlar ve evler var, yaşanan su baskınları nedeniyle bu varlıkların değeri de düşüyor. İnsanlarda 'burayı sürekli su basıyor' algısı oluşuyor ve bu da bölgeye ciddi zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü

KURYELER MAĞDUR

Yağışlı havada yollarda biriken su nedeniyle motosikletinin elektrik aksamında sorun oluşan ve çalışamayan moto kurye Mustafa Murat, belediyenin altyapı konusundaki eksikliklerine dikkat çekerek, "Yani belediyenin bu konuda altyapı çalışmalarını biraz daha ilerletmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu durum sadece bizim için değil, trafikteki herkes ve yayalar için de sıkıntılı. Çok mağdur durumdayız ve şu an çalışamıyoruz." dedi. Yaşanan aksaklıklar nedeniyle müşterilere hizmet veremediklerini ve günlerinin boşa gittiğini belirten Murat, "Pakete çıkıyorum ama gidemiyorum, bu yüzden müşteri şikayet edecek ve bir de onlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Gerçekten kötü ve zor bir gün. Dediğim gibi, su birikintileri yüzünden hiçbir yere gidemiyoruz ve bu sebeple kayma, düşme gibi kazalar da çok oluyor. Müşteri bekliyor ama paket atamıyoruz, dolayısıyla bütün günümüz boşa gidiyor" diye ekledi.

Kaynak: İHA

İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erkan demir Erkan demir:
    İzmir hem temizlenmiş olur hemdde barajlar dolar. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü
