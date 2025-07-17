Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı - Son Dakika
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Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı

Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı
17.07.2025 17:02
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İstanbul Beyoğlu'nda bir kadın yolcu, araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı. Kameraya yansıyan akılalmaz olayda kadın yolcu, taksiciye, "Beynini dağıtırım senin" diyerek tehditte de bulundu.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde seyir halinde olan taksinin şoförü Ö.K. ile kadın yolcu D.E. arasında araçta sigara içme nedeniyle tartışma çıktı.

Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı

KADIN YOLCU, TAKSİCİYE SALDIRDI

Sürücünün taksiyi yol kenarına çekmesinin ardından tartışma caddede de devam etti. Tartışma sırasında yolcu D.E. taksiyi tekmeledi. Ardından da sürücü Ö.K'ye hakarette bulunarak, tekme ve yumruk attı. Çevredelerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı

"KADINA BAK ERKEĞİ DÖVÜYOR"

10 Temmuz Perşembe günü yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri kaydeden bir kişinin kayıt sırasında "Kadına bak erkeği dövüyor. Suçlu olduğu halde erkek kadına el kaldırmıyor" dediği anlar yer alıyor.

Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı

"SENİN BEYNİNİ DAĞITIRIM"

Görüntülerin devamında kadının taksiciye vurduğu anlarla, vatandaşların araya girdiği, kadının ise taksiciyi "Senin beynini dağıtırım" diyerek tehdit ettiği anlar da görülüyor.

Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı

TAKSİCİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birbirlerinden şikayetçi olacaklarını belirtmeleri üzerine taraflar emniyete götürüldü. Taksici Ö.K.'nin ifadesinde, araçta sigara içtiği için uyardığı kadın yolcunun taksiye tekme attığını, kendisine sözlü hakaret ve fiziksel saldırıda bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı
Kaynak: DHA

3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı - Son Dakika

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