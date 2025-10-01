Pelin'in hayatını kaybettiği anlar kamerada! Eşinin çaresizliği kahretti - Son Dakika
Pelin'in hayatını kaybettiği anlar kamerada! Eşinin çaresizliği kahretti

Pelin\'in hayatını kaybettiği anlar kamerada! Eşinin çaresizliği kahretti
01.10.2025 15:00  Güncelleme: 16:14
Pelin\'in hayatını kaybettiği anlar kamerada! Eşinin çaresizliği kahretti
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çocuk annesinin hayatını kaybetmesine neden oldu asansör kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Pelin'in kocasının 2. katta takılı kalan asansörden çıkarmak için geldiği sırada olayın yaşandığı anlar yer aldı.

Mersin'in Tarsus dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi'ndeki 11 katlı bir apartmanda meydana gelmişti. Apartmanın 7. katındaki dairesinden işe gitmek için çıkan 1 çocuk annesi Pelin Kıyga (33) asansöre bindi. Bu sırada asansör önce 2. katta kaldı ardından da yere çakıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kıyga'nın cenazesi dün Tarsus Güney Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Genç kadının 34 yaşındaki eşi Gökhan Kıyga'nın'da Pelin'i kurtarmak isterken ayağını kırdığı öğrenildi.

KAYMAKAMLIK: ADLİ VE İDARİ TAHKİKAT SÜRÜYOR

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tarsus ilçemiz Altaylılar Mahallesi'nde bulunan bir sitede 30.09.2025 tarihinde saat 7.30 civarında asansör kabin ağırlığının beton bloklarının, asansör kabinin üstüne doğru ivmelenerek kabin ile birlikte zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaşanan üzücü olayla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikat kapsamlı bir şekilde devam etmektedir" denildi.

Pelin'in hayatını kaybetti anlar kamerada! Kocasının çaresizliği hareketlerine yansıdı

O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bugün ise asansör kazasına ait apartmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gökhan Kıyga'nın da 2. katta arıza yapan asansörde eşi Pelin'i kurtarmak için telefonla yardım çağırıp çaresizce durduğu sırada düşme anı yaşandı. O anları yaşayan acılı kocanın önce başını elleri arasına götürmesi ve ardından aşağı koşması da görüntülerde yer aldı.

Pelin'in hayatını kaybetti anlar kamerada! Kocasının çaresizliği hareketlerine yansıdı

Öte yandan, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde bilirkişi incelemesi sonrasında olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerle ilgili işlemlerin yapılmasının beklendiği öğrenildi.

Pelin'in hayatını kaybetti anlar kamerada! Kocasının çaresizliği hareketlerine yansıdı
Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, 3-sayfa, Tarsus, Mersin, Güncel, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pelin'in hayatını kaybettiği anlar kamerada! Eşinin çaresizliği kahretti - Son Dakika

    Yorumlar (2)

  • Apple User:
    Allahım sabır versin.. Çok üzücü gerçekten 1 0 Yanıtla
  • Garip bir kul:
    Rabbım rahmet eylesin eşine ve yakınlarına sabır versin. 0 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Pelin'in hayatını kaybettiği anlar kamerada! Eşinin çaresizliği kahretti - Son Dakika
