Manisa\'da Kadın Cinayeti Davası İkinci Duruşması

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki bir pizzacıda çalışan 2 kadından birini öldüren birini de ağır yaralayan tutuklu sanık kurye Ferhat K. ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanık, olayda yaralanan Gül D. ile gönül ilişkisi olduğunu yinelerken, duruşmaya tanık olarak katılan Gül D.'nin abisi ise kardeşinin Ferhat K. ile bir gönül ilişkisi olmadığını, olayda ölen Sultan Zencirci ve kardeşinin sürekli olarak Ferhat K. tarafından taciz edildiğini olaydan bir hafta önce öğrendiğini ve bunun üzerine kendisini uyardığını söyledi.

Olay 30 Temmuz 2023'te Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir pizza işletmesinde kurye olarak çalışan Ferhat K., aynı restoranda çalışan Sultan Zencirci'yi öldürmüş ve Gül D.'yi ise yaralamıştı. Olayın ardından, şüpheli Ferhat K. hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, dava açıldı. Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Ferhat K., yaşamını yitiren Sultan Zencirci'nin avukatı Zehra Oyit, silahlı saldırıda yaralanan Gül D.'nin ağabeyi Turgut Irmak da tanık olarak katıldı.

Tutuklu sanık Ferhat K. ilk duruşmada aynı restoranda çalıştığı Gül D. ile gönül ilişkisinin bulunduğunu, maktul Sultan Zencirci'nin kendisine iftira atarak Gül D. ile aralarının bozulmasına neden olduğunu, olay günü restorana Gül D. ve Sultan Zencirci ile yüzleşmeye gittiğini öne sürmüştü.

"Hem kardeşimi hem Sultan'ı rahatsız etmiş"

Duruşmaya tanık olarak katılan Gül D.'nin ağabeyi tanık Turgut I., "Kardeşim Gül bana olaydan 1 hafta önce telefon açarak Ferhat'ın hem Sultan hem de kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Bunun üzerine Ferhat'ı aradım cevap vermedi sonra kendisi bana döndü. Bana Gül hanımı seviyorum onunla evleneceğim. Araya Sultan girdi bizim aramızı bozdu dedi. Yaptığının yanlış olduğunu söyledim. Sadece bir daha dükkanıma girme önünden geçme dedim. Gül ile sanık arasında bir münasebet yoktu. Tehdit ettiğine şahit olmadım" diye ifade verirken sanık Ferhat K. ise tanığın kendi çıkarlarına göre konuştuğunu ve açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Gül D. ile bir gönül ilişkisi olduğunu iddia etti.

Tanığın dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına, sanığın akıl sağlığı raporu için İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine ve eksik hususların giderilmesi için davayı 24 Mart 2025 tarihine erteledi.

"6284 kadınların can simidi"

Duruşma sonunda Manisa Adliyesi önünde bir açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör, "Muradiye'de öldürülen Sultan Zencirci ve aynı olayda ağır yaralanan Gül Demir için buradayız. Bugün davanın ikinci duruşması görüldü. Gül Demir'in abisi tanık olarak dinlendi. Daha önceki duruşmada akıl sağlığı raporu istenmişti bu rapor gelmediği için dava 24 Mart 2025 tarihine ertelendi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve kadın meclisleri olarak bu davanın takipçisi olacağız diğer davalarda olduğu gibi. Kadın cinayetlerinin önlenmesi için 6284 numaralı kanunun etkin uygulanması için bir seferberlik başlattık. 6284 kadınların can simidi. Kadın cinayetlerinin önlenmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 6284 numaralı kanun etkin bir şekilde uygulanmalı" dedi.

"Kimse yalnız değil. Her kadının yanındayız"

Sultan Zencirci'nin ailesinin avukat Zehra Oyit ise, "Maalesef ülkemizde kadın olma gerçeği her gün yüzümüze vuruyor. Kadın olmanın ne kadar zor olduğuna dair her sabah yeni bir haberle uyanıyoruz. Bu dosyada bunlardan biri. Taciz edildiği için, taciz edildiğinden rahatsızlık duyduğunu dile getirdiği için öldürülen bir kadından bahsediyoruz. 6284 numaralı kanunun etkin bir şekilde uygulanmasıyla bu tarz cinayetlerin en azından azalacağına inanıyoruz. Her gün yeni bir kadın cinayetiyle uyanmak artık hepimiz için çok zor. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Bu davaların takipçisiyiz. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Kimse yalnız değil. Her kadının yanındayız. 6284'ün etkin uygulanması ile bu cinayetlerin azalacağına inancımız sonsuz. Duruşma devam ediyor, ertelendi. Tutukluluk hali de devam ediyor. Araştırılması gereken hususlar var bekliyoruz" şeklinde konuştu. - MANİSA