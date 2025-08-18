Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı\'nın önüne ekmek bıraktılar

Kamu çalışanlarının maaş, sosyal hak ve çalışma koşullarına ilişkin 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, gergin bir dönemece girdi. Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu zam tekliflerini yetersiz bulan sendikalar, bugün Türkiye genelinde bir günlüğüne iş bıraktı.
Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu zam teklifinde 2026 için ilk altı ayda %10, ikinci altı ayda %6, 2027 için ise her iki altı ayda %4 zam öngörülüyordu. Ayrıca ikinci toplantıda taban aylığa 1.000 TL'lik artış önerisi de konfederasyonlarca kabul görmedi.
Bunun üzerine Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK, 18 Ağustos 2025 Pazartesi (bugün) iş bırakma eylemi yapma ve protesto etkinlikleri düzenleme kararı aldı.
Protestolar kapsamında sokağa inen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktı.
Yıldırım bakanlığın önünde yaptığı açıklamada "Ekmekten koparttığım parça, bütün emekçilere hak görülen parça. Şu an Çalışma Bakanlığı'nın önüne koyacağım parça, ne yazık ki Türkiye'nin yüzde 80'lik gelirinin, faiz lobisine, patronlara, şirketlere ayrılan pay" ifadelerini kullandı.
Sendikaların iş bırakma eyleminin ardından 19 Ağustos'ta yapılacak toplantı kritik önem taşıyor. Bu toplantıda ya anlaşmaya varılacak ya da süreç Hakem Kurulu'na taşınacak.
Memur-Sen olarak 2026'nın birinci altı ayında yüzde 10 refah payı, 10 bin lira taban aylığa zam, yüzde 25 oransal zam, ikinci altı ayında ise yüzde 20 oransal zam teklif ediyor. 2027'nin birinci altı ayında 7 bin 500 lira taban aylığa zam, yüzde 20 oransal zam ve ikinci altı ayında yüzde 15 artış talep ediyor.
