Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar

Haberin Videosunu İzleyin
Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı\'nın önüne ekmek bıraktılar
18.08.2025 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı\'nın önüne ekmek bıraktılar
Haber Videosu

Zam teklifini protesto etmek için iş bırakan memurların protestoları sürerken Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktı. Yıldırım "Ekmekten koparttığım parça, bütün emekçilere hak görülen parça. Şu an Çalışma Bakanlığı'nın önüne koyacağım parça, ne yazık ki Türkiye'nin yüzde 80'lik gelirinin, patronlara, şirketlere ayrılan pay" dedi.

Kamu çalışanlarının maaş, sosyal hak ve çalışma koşullarına ilişkin 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, gergin bir dönemece girdi. Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu zam tekliflerini yetersiz bulan sendikalar, bugün Türkiye genelinde bir günlüğüne iş bıraktı.

SON TEKLİF DE REDDEDİLDİ

Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu zam teklifinde 2026 için ilk altı ayda %10, ikinci altı ayda %6, 2027 için ise her iki altı ayda %4 zam öngörülüyordu. Ayrıca ikinci toplantıda taban aylığa 1.000 TL'lik artış önerisi de konfederasyonlarca kabul görmedi.

İŞ BIRAKMA KARARI ALDILAR

Bunun üzerine Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK, 18 Ağustos 2025 Pazartesi (bugün) iş bırakma eylemi yapma ve protesto etkinlikleri düzenleme kararı aldı.

BAKANLIĞIN ÖNÜNE EKMEK BIRAKTILAR

Protestolar kapsamında sokağa inen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktı.

Yıldırım bakanlığın önünde yaptığı açıklamada "Ekmekten koparttığım parça, bütün emekçilere hak görülen parça. Şu an Çalışma Bakanlığı'nın önüne koyacağım parça, ne yazık ki Türkiye'nin yüzde 80'lik gelirinin, faiz lobisine, patronlara, şirketlere ayrılan pay" ifadelerini kullandı.

İŞTE İŞ BIRAKMA KARARI ALAN KONFEDERASYONLAR

  • Memur-Sen
  • Türkiye Kamu-Sen
  • Devlet Memurları Konfederasyonu
  • Birleşik Kamu-İş
  • Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
  • Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu
  • Çalışan Sen
  • Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu
  • YURT-Sen
  • Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu
  • Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası (Asim-Sen)

GÖZLER SON TOPLANTIDA

Sendikaların iş bırakma eyleminin ardından 19 Ağustos'ta yapılacak toplantı kritik önem taşıyor. Bu toplantıda ya anlaşmaya varılacak ya da süreç Hakem Kurulu'na taşınacak.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Memur-Sen olarak 2026'nın birinci altı ayında yüzde 10 refah payı, 10 bin lira taban aylığa zam, yüzde 25 oransal zam, ikinci altı ayında ise yüzde 20 oransal zam teklif ediyor. 2027'nin birinci altı ayında 7 bin 500 lira taban aylığa zam, yüzde 20 oransal zam ve ikinci altı ayında yüzde 15 artış talep ediyor.

Çalışma Bakanlığı, Orhan Yıldırım, Türkiye, Ekonomi, 3-sayfa, Eğitim, Ekmek, Yaşam, Memur, Kamu, Zam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar
Tilki ve Kedi Saldırısı Tilki ve Kedi Saldırısı
Ederson Galatasaray için gemileri yaktı Ederson Galatasaray için gemileri yaktı
Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı
Türk Pentatlonu’nun gençleri, dünya sahnesinde parladı Türk Pentatlonu'nun gençleri, dünya sahnesinde parladı

14:09
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 14:45:24. #7.13#
SON DAKİKA: Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.