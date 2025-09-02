Mersin'de Genç Kız Cinayeti - Son Dakika
Mersin'de Genç Kız Cinayeti

Mersin'de Genç Kız Cinayeti
02.09.2025 13:31  Güncelleme: 13:47
16 yaşındaki Hiranur, erkek arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldü. Annesi gözyaşlarıyla acısını paylaştı.

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde, 16 yaşındaki Hiranur A., park halindeki otomobilde tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Polis, Hiranur'un erkek arkadaşı H.A.Ş. (19) ile birlikte aynı araçta yer alan N.Ç. ve M.Z.'yi gözaltına aldı. Ayrıca, dün cenazesi defnedilen Hiranur'un yakınları, şüpheli H.A.Ş.'nin evinin bulunduğu adrese giderek bir süre slogan atıp tepki gösterdi, kalabalık daha sonra polisin uyarılarıyla bölgeden uzaklaştı.

Mersin'de 16 Yaşındaki Hiranur'un Ölümü: Anne Açıkladı

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayet şüphelisi H.A.Ş.'nin adli işlemleri sürerken verdiği ifadelerde ortaya çıktı. Şüphelinin ilk ifadesinde kendilerinin araçtan indikten sonra Hiranur'un tabancayı aldığını kafasına dayayarak ateş ettiğini söyleyerek intiharmış gibi anlattığı ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesine inanmayan polis, diğer şahıslarla yaptığı görüşmede çelişkili ifadeleri ortaya çıkarınca H.A.Ş. bu kez ifadesini değiştirdi. Cinayet şüphelisi ikinci ifadesinde şakalaşmak amacı ile tabancayı Hiranur'un alnına dayadığını silahı boş zannederek tetiğe bastığını itiraf etti. Hiranur'un ölmesinin üzerine şüphelilerin cenazesini önce Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesinde Müftü Deresi üst tarafında bir noktaya bıraktıkları, daha sonra vazgeçip hastaneye götürdükleri de ortaya çıktı. Polisin incelemesinde otluk alanda da kan izi olduğu tespit edildi.

Mersin'de 16 Yaşındaki Hiranur'un Ölümü: Anne Açıkladı

"YÜREĞİM YANDI"

Olay anında yaylada olduğunu ve eve gelince kızını arayıp durumunu sorduğunda, kızının asker eğlencesinde olduğunu söylediğini ifade eden annesi Gülten Tan, daha sonra polisler tarafından arandığına ve olayı öğrendiğini anlattı. Tan, "Telefon çaldı, polisler aradı: 'Kızınız trafik kazası geçirdi, başınız sağ olsun.' dediler. Yüreğim yandı. Benim çiçeğimi benden koparttılar. Ben bittim. Çocuğumun hayatını söndürdüler" dedi.

Mersin'de 16 Yaşındaki Hiranur'un Ölümü: Anne Açıkladı

"ARABADA KATLETMİŞLER"

Daha sonra olayın trafik kazası olmadığını öğrendiğini aktaran anne Tan, "Arkadaşları arabada katletmişler. Başka çocuklar, başka çiçekler solmasın. Benim çocuğum gitti, başka annelerin yüreği yanmasın, ne olur" diye konuştu.

Silahı kullanan H.A.Ş.'nin de aralarında olduğu 3 şüphelinin adli işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Cinayet, mersin, Hukuk, Suç, Son Dakika

