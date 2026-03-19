Nevşehir\'de Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 7 Yaralı

Nevşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir-Acıgöl karayolu Karapınar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yasin Ç.'nin kullandığı 50 LF 858 plakalı otomobil ile Mehmet Gültekin Cingitaş yönetimindeki 50 ADN 655 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyir halinde olan Hasan S. idaresindeki 07 BMR 304 plakalı minibüs de kazaya karışan araçlara çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada otomobil sürücülerinden Mehmet Gültekin Cingitaş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Aras Cingitaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2'si ağır 7 kişi ise kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR