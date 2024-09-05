New York sosyetesini dolandıran kadın, dans yarışmasında boy gösterecek! Bileğinde elektronik kelepçe olacak! - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

New York sosyetesini dolandıran kadın, dans yarışmasında boy gösterecek! Bileğinde elektronik kelepçe olacak!

Geniş Video İzle

2019 yılında Anna Delvey adında zengin bir Alman mirasçı gibi davranan asıl adı Anna Sorokin olan kadın; bankaları, otelleri ve arkadaşlarını dolandırdığı gerekçesiyle hüküm giydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde önde gelen bir dans yarışmasında sahne alacağı duyurulan Anna Sorokin'ın hapis cezası bulunurken nasıl yarışacak konuları gündeme geldi. Namı-diğer 'Anna Delvey'in, ayak bileğinde elektronik kelepçeyle gösteri yapacağı belirtilerek konuya açıklık getirildi.

05.09.2024 11:45  Güncelleme: 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman milyoner kılığına bürünerek New York sosyetesini kandıran ve bu haliyle dizilere konu olan Anna Sorokin ya da nam-ı diğer 'Anna Delvey',Amerika'nın önde gelen bir dans yarışması olan 'Dancing With The Stars'da sahne alacak. Rus asıllı Alman vatandaşı Anna Sorokin, yarışmada profesyonel dansçı Ezra Sosa ile dans edecek ve yarışırken ayağında elektronik kelepçe olacak.

New York sosyetesini dolandıran kadın, dans yarışmasında boy gösterecek! Bileğinde elektroink kelepçe olacak!

İki yıllık sosyal medya yasağının 7 Ağustos'ta sona ermesinin ardından Instagram'a geri dönen Sorokin, Ekim 2022'den beri ev hapsinde tutuluyordu. Ev hapsi boyunca göçmenlik hakiminin sosyal medyayı kullanmaması yönündeki şartına uymak zorunda kalan Sorokin, komedyen Whitney Cummings ve New York'un East Village bölgesindeki dairesine kayıt yapmak üzere gelen teknoloji gazetecisi Taylor Lorenz gibi konukların yer aldığı The Anna Delvey Show adlı bir podcast başlattı.

New York sosyetesini dolandıran kadın, dans yarışmasında boy gösterecek! Bileğinde elektroink kelepçe olacak!

Associated Press'e röportaj veren Sorokin; "Birçok insan kötü şeylerle ünlü oldu ve bunu bir şekilde farklı bir şeye dönüştürmeyi başardı" ifadelerini kullanmıştı.

'Dancing With The Stars', Sorokin'in bu hedefe ulaşmak için denediği ilk yol olarak değerlendiriliyor. Sorokin, 17 Eylül'de ABD'de ABC ve Disney+'da prömiyeri yapılacak olan 33. sezonda yarışacak. 2021'de hapisten çıkan Sorokin,1,1 milyon takipçisi bulunmasına ve sosyal medyaya erişim sağlamasına rağmen ev hapsinde kalmaya devam ediyor. Sorokin, ayak bileği bileziği ya da asıl adıyla elektronik kelepçeyle yarışmaya katılacak.

New York sosyetesini dolandıran kadın, dans yarışmasında boy gösterecek! Bileğinde elektroink kelepçe olacak!
New York sosyetesini dolandıran kadın, dans yarışmasında boy gösterecek! Bileğinde elektronik kelepçe olacak!

Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri, Televizyon, New York, 3-sayfa, Dünya, Televizyon, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa New York sosyetesini dolandıran kadın, dans yarışmasında boy gösterecek! Bileğinde elektronik kelepçe olacak! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa Yurdakul: Ev hapsi kadar saçma bir ceza yok!..Hatta ceza olduğu bile şüpheli.. 8 0 Yanıtla

02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 06:29:58. #1.12#
SON DAKİKA: New York sosyetesini dolandıran kadın, dans yarışmasında boy gösterecek! Bileğinde elektronik kelepçe olacak! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement