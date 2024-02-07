Yüksek faiz vaadiyle para toplayan iş insanı yakalandı - Son Dakika
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Yüksek faiz vaadiyle para toplayan iş insanı yakalandı

İzmir'de binlerce kişiden 2,5 milyar TL para topladığı belirtilen Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığındayken Adana'da saklandıkları ikamette yakalandı. Sedat Ocakçı'nın 2019 yılında TSK'dan ihraç edilen üsteğmen olduğu ortaya çıktı. Mağdurların sayısı ise artmaya devam ediyor.

07.02.2024 15:14  Güncelleme: 17:21
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İzmir'de, yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 2,5 milyar TL para topladığı belirtilen Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı, eşi Seçilay Ocakçı ile birlikte yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığındayken Adana'da saklandıkları ikamette yakalandı. Operasyonda gözaltı sayısı 26'ya yükselirken, Sedat Ocakçı'nın 2019 yılında TSK'dan ihraç edilen üsteğmen olduğu ortaya çıktı.

YÜKSEK FAİZ VAADİYLE 2,5 MİLYAR TL PARA TOPLAMIŞ

Yozgat'ta dron fabrikası kurma vaadiyle tanınan Ocakçı Holding ile ilgili operasyonun düğmesine basıldı. İzmir'de, yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 2,5 milyar TL para topladığı belirtilen Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı'nın da aralarında olduğu 30 kişi hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltı kararı verildi.

2,5 milyarlık vurgunda aranan Sedat Ocakçı yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDILAR

Sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basan İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ocakçı'ya ait 3 ayrı iş yerinde aramalar yaptı. Operasyonların devamında; Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları esnada Adana'da, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, saklandıkları ikamette İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

2,5 milyarlık vurgunda aranan Sedat Ocakçı yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı

YEĞENİNİN PARALARI ALIP KAÇTIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han'ın holdinge ait 2 milyar 500 milyon TL'lik soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtığını iddia etmişti. Paraları ödeyeceğini söyleyen iş adamı Sedat Ocakçı'nın bir haftadır ortadan kaybolduğu ifade edilirken, aylık yüzde 17'lik faiz verileceği vaadiyle paralar toplandığı ve bu şekilde büyük vurgun yapıldığı öğrenilmişti.

2,5 milyarlık vurgunda aranan Sedat Ocakçı yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı

BİNAYA "KİRALIK" PANKARTI ASILINCA MAĞDURLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Holding binasının girişindeki levhalar kaldırılınca ve binaya kiralık pankartı asılınca mağdurlar da ortaya çıkmıştı. Evini ve arabasını satıp kredi çeken, elindeki paraları teslim eden mağdurlar ise dün Çiğli ilçesindeki Hira Danışmanlık Eğitim ve Yazılım önünde toplanmıştı.

2,5 milyarlık vurgunda aranan Sedat Ocakçı yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı

FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Dron fabrikası kurma vaadiyle kısa sürede büyüyen ve Çiğli'de holding binası açan Sedat Ocakçı'nın 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nden ihraç edilen üsteğmen olduğu da ortaya çıktı. Ocakçı, son paylaştığı videolu mesajında da, "O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak" demişti.

2,5 milyarlık vurgunda aranan Sedat Ocakçı yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı
Yüksek faiz vaadiyle para toplayan iş insanı yakalandı
Kaynak: İHA

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    Yorumlar (2)

  • nihat sert : Mevlam günah yazmasın da. Yeter daha bu kadar da saflık olur mu. Kimse alın terini böyle bedava dağıtmaz. Ya kara para yada haram paradır.. 25 1 Yanıtla
  • İlker Güner: Birisi sana fazladan para veriyorsa bir baskasindan almıştır, o başkasına vermek içinde daha bir baskasindan. Velhasıl, sisteme ilk giren patlayana kadar ya koyduğunu karıyla, ya koydugu kadarini kurtarıyor. En son girenlerin vay haline, altta kalanın canı çıksın. 2 0 Yanıtla

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