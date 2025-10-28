TOKİ başvurusu yapmak istedi, binlerce lirasını kaptırdı

Samsun'un İlkadım ilçesinde ikamet eden ve asgari ücretle çalışan 29 yaşındaki R.S., 27 Ekim'de internetten "TOKİ ev başvurusu" araması yaptı.

35 BİN TL'SİNİ KAPTIRDI

Karşısına çıkan bir web sitesindeki yönlendirmelere uyan genç kız, sahte e-devlet sitesi ve sahte TOKİ sitesine TC kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaptı. Daha sonra belirtilen IBAN numaralarına farklı tutarlarda TOKİ başvurusu için iki kez para gönderdi.

R.S., ilk olarak 19 bin 200 TL, ardından 15 bin 800 TL olmak üzere toplamda 35 bin TL meblağı "Mehmet Karabulut" adına kayıtlı hesaba yatırdı. Bir süre sonra sistemin sahte olduğunu fark eden genç kız, dolandırıldığını anlayınca bugün Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOKİ'DEN "SAHTE BAŞVURU" UYARISI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yüzyılın Konut Projesi için "sahte başvuru ve para talebi" girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

TOKİ'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvurularının 10 Kasım 2025'te başlayacağı ve başvuruların sadece resmi kanallar üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi.

Paylaşımda, başvuruların, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankasının proje ilinde bulunan yetkili şubelerinden ve e-Devlet üzerinden alınacağı belirtildi.

Vatandaşların 10 Kasım-19 Aralık'ta başvuru yapabileceği ve başvuru bedelinin 5 bin lira olarak belirlendiği hatırlatılan paylaşımda, "Sosyal medya linklerine, sahte internet sitelerine ve mesajlara ihbar etmeyiniz. Resmi bankalar dışındaki kişi veya hesaplara ödeme yapmayınız." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, TOKİ'nin sosyal medya ve internet siteleri üzerinden, para talebi, başvurularda ön kayıt veya ayrıcalıklı başvuru hakkı gibi uygulamalarının bulunmadığı da kaydedildi.