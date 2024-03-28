Sarıyer'de Uyuşturucu Çetesi Arasında Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Sarıyer'de Uyuşturucu Çetesi Arasında Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sarıyer\'de Uyuşturucu Çetesi Arasında Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sarıyer'de İsveç uyruklu bir çete üyesi ile husumetli olan bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayın, daha önce yaşanan bir saldırının devamı olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı ve bir kişi tutuklandı.

28.03.2024 15:51
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SARIYER'de, uyuşturucu ticareti yapan İsveç uyruklu çete üyeleri arasında çıkan bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların bir kişiye yere düşmesine rağmen ateş etmeye devam ettikleri görüldü. Olayda hayatını kaybeden Mazlum Ayrancı'nın babası Tuncay Ayrancı, oğlunun İsveç'te uyuşturucu ticareti yapan ve kırmızı bültenle aranan Rawa Majid ile husumetli olduğunu söylemişti. Saldırının aynı bölgede 6 ay önce meydana gelen 6 İsveç vatandaşının gözaltına alındığı saldırının devamı olduğu belirlendi.

ÖLEN GENCİN BABASI İSVEÇLİ ÇETE REİSİNİ İŞARET ETMİŞTİ

Sarıyer, Ayazağa Mahallesi, Hadım Koru Caddesi üzerinde bulunan bir kafede, 18 Mart Pazartesi saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, İsveç vatandaşı 4 Türk arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Çatışmada, 26 yaşındaki Mazlum Ayrancı olay yerinde hayatını kaybetmiş, Umut Koyuncu (33) ise yaralanmıştı. Saldırganlar olaydan sonra kaçmışlardı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, silahlı çatışmada hayatını kaybeden Mazlum Ayrancı'nın babası Tuncay Ayrancı, oğlunun İsveç'te 'uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs' suçlamasıyla aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Rawa Majid ile husumetli olduğunu olayın onun azmettirmesiyle gerçekleştiğini söylemişti.

ÇATIŞMA ANLARI KAMERADA

İsveçli uyuşturucu çetesi üyeleri arasında çıktığı anlaşılan çatışma anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kafeye gelen grubun bir süre içerde kaldıktan sonra dışarı çıktığı görüldü. Görüntülerde, kafe önünde devam eden konuşma sırasında bir anda tansiyonun yükseldiği ve silahların çekildiği görüldü. Karşılıklı açılan ateş sonucu bir kişinin yere yığıldığı anlarda güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde çevredekilerin "Durun artık" ikazlarına aldırış etmeyen 3 kişinin ateş etmeye sürdürdükleri ardından kaçtıkları görüldü.

YAKALANAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Polis tarafından yapılan soruşturmada, İsveç'te uyuşturucu ticareti yapan bir çetenin aralarında yaşanan anlaşmazlık sonucu ikiye bölündüğünü, dağılan çete üyelerinin zaman zaman karşılıklı silahlı çatışma olaylarına karıştıklarını belirledi. Olaydan sonra İstanbul dışına kaçan ancak daha sonra geri dönen şüpheli Mustafa G.'nin polis tarafından yakalandığı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

6 AY ÖNCE DE ÇATIŞMIŞLARDI

Yine Sarıyer Maslak'ta 6 ay önce bir site içerisindeki kafeye motosikletli iki kişi tarafından ateş açılmış, açılan ateşe silahla karşılık veren İsveç uyruklu 6 kişi ile kaçtıkları aracın şoförü gözaltına alınmıştı. Kaçtıkları araç ise son olayda Mazlum Ayrancı'nın hayatını kaybettiği Hadım Koruyolu Caddesi'nde bulunmuştu. Gözaltına alınan isimler arasında Rawa Majid'in çetesine üye Harris Ö. de vardı. Tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakılan Harris Ö.'nün bir ay sonra yurt dışında öldürüldüğü ortaya çıktı. Son olayın bu saldırının devamı olduğu, firarda olan iki kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Sarıyer, İsveç, Suç, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Uyuşturucu Çetesi Arasında Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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