Sinop'ta tekne alabora oldu! 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta tekne alabora oldu! 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis aranıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Yalı köyü açıklarında dün akşam polis memurları Orhan Gazi Yetiş ile Numan Şen'in bulunduğu tekne alabora oldu. Polis memuru Yetiş hayatını kaybederken, kayıp polis Numan Şen'i arama çalışmaları Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Jandarma, AFAD ve balıkçıların katılımıyla sürüyor. Memurların, izin günlerinde balığa çıktıkları öğrenildi.

Sinop'un Yalı köyü açıklarında dün akşam balık avına çıktıkları teknenin alabora olması sonucu polis memuru Orhan Gazi Yetiş hayatını kaybetti. Kaybolan polis memuru Numan Şen'i arama çalışmaları ise denizde ve karada aralıksız sürüyor.

Sinop'ta tekne alabora oldu! 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis aranıyor

İZİN GÜNLERİNDE BALIĞA ÇIKMIŞLARDI

Olay, dün akşam saatlerinde Sinop Merkez ilçesine bağlı Yalı köyü açıklarında meydana geldi. Sinop İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Orhan Gazi Yetiş ile Numan Şen, izin günlerinde balık avlamak için tekneyle denize açıldı. Edinilen bilgiye göre açıkta teknenin motoru henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Dalgaların sürüklediği tekne bir süre sonra alabora oldu ve iki polis denize düştü.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve Jandarma ekipleri gönderildi. Bilinci kapalı halde sudan çıkarılan Orhan Gazi Yetiş'e olay yerinde kalp masajı yapıldı. Ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Malatyalı polis, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sinop'ta tekne alabora oldu! 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis aranıyor

ALABORA OLAN TEKNE KIYIYA ÇEKİLDİ

Arama sırasında "Dalgacı" isimli fiber teknenin Lala köyü Melikşah Mahallesi açıklarında olduğu belirlendi. Kıyıya çıkarılan teknede Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaptı. Teknede yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.

HELİKOPTER VE BOTLARLA ARANIYOR

Sinop Valiliği koordinesinde yürütülen arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı hava desteğiyle katılıyor. Çalışmalarda Deniz Polisi, Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar da yer alıyor. Ekipler denizde helikopter ve botlarla Numan Şen'i arıyor.

Sinop'ta tekne alabora oldu! 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis aranıyor

VALİ ÖZARSLAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sinop Valisi Mustafa Özarslan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Özarslan, hayatını kaybeden Orhan Gazi Yetiş'e Allah'tan rahmet diledi ve Numan Şen'e ulaşmak için tüm birimlerin sahada aralıksız çalıştığını belirtti.

Hayatını kaybeden polis memuru Orhan Gazi Yetiş için bugün saat 11.00'de tören düzenlenecek.

Kaynak: İHA
Sahil Güvenlik KomutanlığıMustafa ÖzarslanMustafa ÖzarslanSahil GüvenlikSinop ValiliğiSahil GüvenlikAcil DurumOrhan GaziJandarmaGüncelPolisSinopAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Gazeteci İsmail Kılıçarslan’dan Fatma Betül Sayan Kaya’ya zehir zemberek sözler: 165 milyon lirayı nereden buldun Gazeteci İsmail Kılıçarslan'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya zehir zemberek sözler: 165 milyon lirayı nereden buldun?
6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL’ye satıldılar 6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL'ye satıldılar
Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında ’yurt dışına çıkış’ yasağı Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı
Afyon’un ünlü sucuk markası tağşiş listesinde: Sahibi Ticaret Borsası Başkanının oğlu çıktı Afyon’un ünlü sucuk markası tağşiş listesinde: Sahibi Ticaret Borsası Başkanının oğlu çıktı
Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı
Süper Lig’in en değerli 11’i belli oldu Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Eşel mobil uygulaması sona erdi Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Eşel mobil uygulaması sona erdi
Polisten kaçarken yakalandı Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi
İstanbul uçağında akılalmaz olay Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı
Atina’dan provokatif adım İsrail’den alıp Türkiye sınırına koydular Atina'dan provokatif adım! İsrail'den alıp Türkiye sınırına koydular
Fon krizinde iki dev banka devrede 455 bin yatırımcı için ödeme zamanı Fon krizinde iki dev banka devrede! 455 bin yatırımcı için ödeme zamanı
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
09:37
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
09:31
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası
09:22
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
08:48
Fon krizinde gece yarısı kararı 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak
Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak
08:40
Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı
Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı
08:37
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
08:19
Bahisten PFDK’ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı
Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı
08:01
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı
07:59
6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL’ye satıldılar
6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL'ye satıldılar
07:56
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
"Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
07:32
Fon krizinde iki dev banka devrede 455 bin yatırımcı için ödeme zamanı
Fon krizinde iki dev banka devrede! 455 bin yatırımcı için ödeme zamanı
06:59
Güllü davasında kritik gün Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı
Güllü davasında kritik gün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı
06:13
İstanbul uçağında akılalmaz olay Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı
İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı
02:57
İntihar etmek için köprüye çıktı Polis 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı
İntihar etmek için köprüye çıktı! Polis 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 09:49:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Sinop'ta tekne alabora oldu! 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei