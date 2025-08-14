23 yaşındaki genç kanepede yarı çıplak halde ölü bulundu - Son Dakika
23 yaşındaki genç kanepede yarı çıplak halde ölü bulundu

23 yaşındaki genç kanepede yarı çıplak halde ölü bulundu
14.08.2025 10:53
23 yaşındaki genç kanepede yarı çıplak halde ölü bulundu
Şişli'de yalnız yaşayan 23 yaşındaki genç evdeki kanepenin üzerinde yarı çıplak vaziyette ölü bulundu. Evde yapılan incelemelerde uyuşturucu madde ele geçirilirken gencin kollarında morluk izleri de tespit edildi. Gencin tabutunu gören halası sinir krizi geçirerek, "Yusuf'um bana böyle mi yapacaktın. Beni de götür yanına" sözleriyle feryat etti.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Paşa Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında şüpheli ölüm olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın 2'nci katında tek başına yaşayan Yusuf Emin Çanlı'dan (23) halası Azime Çanlı (54) bir süre haber alamadı.

23 yaşındaki genç evdeki kanepede yarı çıplak ölü bulundu

YARI ÇIPLAK HALDE ÖLÜ BULUNDU

Eve giden hala içeriye giremedi. Yeğeninin hayatından endişe eden halasının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Daireye giren ekipler, Çanlı'yı kanepenin üstünde yarı çıplak şekilde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Çanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

23 yaşındaki genç evdeki kanepede yarı çıplak ölü bulundu

EVDE UYUŞTURUCU HAPLAR, KOLUNDA MORLUK İZLERİ

Cumhuriyet Savcısı ve Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemede evin salonuyla, diğer odalarında uyuşturucu madde olduğu düşünülen haplar bulundu. Diğer yandan Yusuf Emin Çanlı'nın kollarında morluk izleri de tespit edildi. Çalışmaların ardından Yusuf Emin Çanlı'nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

HALASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cenazenin daireden çıkarıldığı sırada Çanlı'nın halası sinir krizi geçirdi. Tabut götürülürken halası, "Bırakın göreceğim" diyerek feryat etti. Yakınlarının güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı kadın uzun süre yeğeninin tabutuna sarıldı.

23 yaşındaki genç evdeki kanepede yarı çıplak ölü bulundu

"YUSUF BENİ DE GÖTÜR YANINA"

Acılı kadın "Yusuf'um bana böyle mi yapacaktın. Yusuf beni de götür yanına. Bir dakika göreyim Yusuf'umu. Yusuf'um yapma dedim sana. Ben seni yaşatamadım" sözleriyle bağırarak ağladı.

Kaynak: DHA

Son Dakika 3.Sayfa 23 yaşındaki genç kanepede yarı çıplak halde ölü bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: 23 yaşındaki genç kanepede yarı çıplak halde ölü bulundu - Son Dakika
