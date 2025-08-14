23 yaşındaki genç kanepede yarı çıplak halde ölü bulundu

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Paşa Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında şüpheli ölüm olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın 2'nci katında tek başına yaşayan Yusuf Emin Çanlı'dan (23) halası Azime Çanlı (54) bir süre haber alamadı.
Eve giden hala içeriye giremedi. Yeğeninin hayatından endişe eden halasının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Daireye giren ekipler, Çanlı'yı kanepenin üstünde yarı çıplak şekilde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Çanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet Savcısı ve Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemede evin salonuyla, diğer odalarında uyuşturucu madde olduğu düşünülen haplar bulundu. Diğer yandan Yusuf Emin Çanlı'nın kollarında morluk izleri de tespit edildi. Çalışmaların ardından Yusuf Emin Çanlı'nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Cenazenin daireden çıkarıldığı sırada Çanlı'nın halası sinir krizi geçirdi. Tabut götürülürken halası, "Bırakın göreceğim" diyerek feryat etti. Yakınlarının güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı kadın uzun süre yeğeninin tabutuna sarıldı.
Acılı kadın "Yusuf'um bana böyle mi yapacaktın. Yusuf beni de götür yanına. Bir dakika göreyim Yusuf'umu. Yusuf'um yapma dedim sana. Ben seni yaşatamadım" sözleriyle bağırarak ağladı.
